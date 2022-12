Region Augsburg

06:00 Uhr

Go-Ahead legt am Sonntag los – drohen Verspätungen im Nahverkehr?

Plus Go-Ahead übernimmt einen Großteil des Bahnnetzes rund um Augsburg. Gestartet wird mit reduziertem Angebot. In den ersten Tagen könnte es bei der Pünktlichkeit hapern.

Das Eisenbahnverkehrsunternehmen Go-Ahead, das ab Sonntag den Regionalverkehr von Augsburg aus in Richtung München, Ulm und Donauswörth übernimmt, hält kurz vor dem Betriebsstart Komplikationen in den ersten Tagen für möglich. Womöglich sei mit Verspätungen im Bahnnetz rund um Augsburg zu rechnen, so Sprecher Winfried Karg. "Da wir mit einem komplett neu zusammengestellten Team und neuen Zügen das ganze Netz von einem Tag auf den anderen übernehmen, kann es sein, dass manche Abläufe am Anfang noch nicht routiniert abgewickelt werden können", so Karg.

