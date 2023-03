Der Nahverkehr in Augsburg steht seit heute Morgen still

Lediglich in Haunstetten und Göggingen sind Stadtteilbuslinien unterwegs. Ansonsten bleiben alle 140 Fahrzeuge der Augsburger Stadtwerke am Montag wegen eines Streiks im Depot.

Pendler und Pendlerinnen sowie Schüler und Schülerinnen müssen sich heute in Augsburg Alternativen zu Bus und Straßenbahn suchen: Wegen des Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi kommt der Nahverkehr fast vollständig zum Erliegen. Lediglich auf den Stadtteil-Buslinien 24/25 in Haunstetten sowie 38 in Göggingen/Bergheim/Inningen sind einige Fahrzeuge unterwegs, teilten die Stadtwerke am frühen Montagmorgen mit. Ansonsten blieben alle 140 Busse und Straßenbahnen, die sonst in der Stoßzeit unterwegs sind, in den Depots. Die beiden Buslinien sind teils an privaten Busunternehmen vergeben, die nicht bestreikt werden.

Die Buslinie 21 in den Bärenkeller, die am Warnstreiktag vor gut zwei Wochen ebenfalls unterwegs war, verkehrt heute auch nicht. Ein Notfahrplan, so die Stadtwerke am frühen Montagmorgen, sei angesichts der hohen Streikbereitschaft nicht möglich gewesen.

Beim Warnstreik vor zwei Wochen kam es zu Staus im Autoverkehr, weil ein Teil der Fahrgäste wohl auf den Pkw auswich. Zudem waren deutlich mehr Radler und Radlerinnen unterwegs. Vermutlich wird das auch heute der Fall sein. Die Stadtwerke verweisen zudem auf Regionalbusse des AVV und den innerstädtischen Eisenbahnverkehr zwischen den Stadtteilbahnhöfen als Alternative. Externe Busunternehmen mit einem Notfahrplan zu beauftragen, sei wegen der fehlenden technischen Ausstattung von Bussen nicht möglich. Anders als in anderen Städten haben die Augsburger Stadtwerke kaum Linien an private Busfirmen vergeben. Diese sind von den Streiks nicht betroffen.

Verdi fordert wie berichtet im Rahmen der bundesweiten Tarifauseinandersetzungen 10,5 Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten.

