Der 15-Minuten-Takt nach Friedberg gerät unter die Räder des Fernverkehrs

>> Aber der ICE musste unbedingt am HBF auf Gleis 1 halten. <<



Ja, weil er damit ohne kreuzende Fahrten im Nordkopf des HBF direkt auf das Überwerfungsbauwerk in Augsburg Oberhauen kommt.



Zum andern sollten die Gleise des Fernverkehrs nicht durch Güterzüge gekreuzt werden; daher Nahverkehr und Güter auf der West/Südseite der 4 Gleise, was auch wieder eine kreuzungsarme Ausfädelung der Ammerseebahn zur Folge hatte.



Dass irgendein CSU Verkehrsminister mal einen "Deutschlandtakt" anschiebt und es mit der Kreuzung der Paartalbahn und den ICE in Hochzoll eng wird, konnten ja die Gegner des von manchen in Hochzoll geforderten Überwerfungsbauwerkes ja nicht ahnen...

