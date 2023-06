Augsburg

Nahverkehr im Großraum Augsburg könnte zum Januar um 13 Prozent teurer werden

Plus Eine satte Preiserhöhung droht im AVV-Nahverkehr. Betroffen wären alle Fahrgäste, die nicht das Deutschlandticket nutzen. Eine politische Aussprache steht noch aus.

Von Stefan Krog

Kunden im Nahverkehr werden sich zum Jahreswechsel wohl auf eine satte Preiserhöhung einstellen müssen: Der Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund (AVV) geht davon aus, dass die Preise in allen Ticketsparten - das Deutschlandticket ausgenommen - um 12,8 Prozent steigen werden. Grundlage dafür ist die jährliche Index-Berechnung, in die unter anderem Personal- und Energiekosten einfließen. Man habe "teils extreme Steigerungen" zu verzeichnen, die nun auf die Fahrpreise niederschlagen, so Geschäftsführerin Linda Kisabaka. Sie verwies darauf, dass andere Verkehrsverbünde, die turnusgemäß zum 1. August ihre Tarife anpassen, in ähnlichen Größenordnungen kalkulierten.

Wird gemäß dem Index erhöht, was bisher - von einer Ausnahme im Wahljahr 2020 abgesehen - üblich war, wären die 12,8 Prozent eine bisher im AVV noch nicht gekannte Steigerung. Schon die Tariferhöhung zum 1. Januar 2023 in Höhe von 9,9 Prozent war ein Rekord - in den vergangenen Jahren waren Steigerungen um maximal fünf Prozent angesagt. Ein Beispiel: Der Preis für eine Streifenkarte stieg zum 1. Januar 2023 von 12 Euro auf 13,20 Euro und würde - wenn man die 12,8 Prozent aufrechnet - ab 2024 bei knapp 14,90 Euro liegen.

