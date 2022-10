Nahverkehr in Augsburg: Nötig sind Ausbau und Verbesserung

Plus Eine Erweiterung des Augsburger Straßenbahnliniennetzes wird lange dauern. Doch schnellere Lösungen lassen bislang auf sich warten.

Baureferent Gerd Merkle ( CSU) spricht ein Problem an, das augenfällig ist: Nahverkehrs-Infrastrukturprojekte sind in der Planung so aufwendig, dass sie häufig lange in der Umsetzung brauchen. Für Projektierung, Planung, Genehmigung und Bau einer Straßenbahnlinie zehn Jahre anzusetzen, ist nicht zu viel Zeit. Wenn man einmal weiß, was man will und wie man es umsetzt, kann es schnell gehen, wie die Linie 3 nach Königsbrunn zeigt. Dasselbe Projekt zeigt aber auch deutlich, dass es Jahrzehnte dauern kann, bis der Knoten platzt. Vor diesem Hintergrund sind die Perspektiven von neuen Projekten wie der Verlängerung der Linie 1 in die Hammerschmiede langfristig zu beurteilen, genauso wie sämtliche Ausbau-Überlegungen ins Umland. Zumal bei den Stadtwerken für den Moment auch Sparen angesagt ist – Bahnhofstunnel und Linie 5 sind herausfordernd genug.

