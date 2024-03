Augsburg

vor 17 Min.

Nahverkehr: Stadtwerke verabschieden sich vom Fronteinstieg beim Bus

Plus Die in der Corona-Zeit eingeführte Maßnahme, dass auch hinten eingestiegen werden darf, wird beibehalten. Allerdings gibt es dort keine Stempel-Automaten mehr.

Von Stefan Krog

Die Stadtwerke werden vorläufig nicht mehr zum Modell des "kontrollierten Vordereinstiegs" bei Bussen zurückkehren. 2015 hatten die Verkehrsbetriebe in Augsburg die Regelung eingeführt, dass nur noch vorne beim Busfahrer gegen Vorzeigen der Eintrittskarte eingestiegen werden darf. So sollte die Zahl der Schwarzfahrer reduziert werden. Die zumindest am Beginn umstrittene Regelung wurde mit Beginn der Corona-Pandemie aufgehoben, um das Abstandhalten zu erleichtern. Seitdem müssen die Busfahrer an jeder Haltestelle alle Türen öffnen.

Weniger Schwarzfahrer

Auf Anfrage teilten die Stadtwerke mit, dass man einstweilen nicht mehr zum Modell des Vordereinstiegs zurückkehren werde. Begründet wird dies mit dem Deutschlandticket. Man gehe von weniger Schwarzfahrern aus. Allerdings kann man annehmen, dass auch praktische Gründe eine Rolle spielen: Es würde wohl zu erheblichen Verzögerungen führen, wenn alle Fahrgäste sich das Deutschlandticket umständlich auf dem Handy hersuchen müssten. Und es dürfte wohl auch auf Widerstände stoßen, wenn Fahrgäste sich nun nach vier Jahren abermals umgewöhnen müssten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

