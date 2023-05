Welche Spuren der Dauerregen bei Natur, Handel und Gastro hinterlässt

Der regnerische Frühling macht sich in Augsburg vielerorts bemerkbar. Ein Landwirt, ein Gastronom und eine Einzelhändlerin berichten, wie sich das Wetter auswirkt.

Wer in den letzten Tagen aus dem Fenster schaute, sah wenig anderes als Grau und Regen. Seit Mittwoch kamen an der Wetterstation am Augsburg Flughafen rund 34 Liter Regen pro Quadratmeter runter, das Thermometer verharrte bei zehn Grad. Frühlingsgefühle weckt das nicht gerade. Und auch die Vorhersagen für die nächsten Wochen geben wenig Anlass für Optimismus - vor allem Gastronomen und Geschäften in der Stadt macht das zu schaffen. Und selbst Landwirten, die im vergangenen Jahr wegen der großen Trockenheit und Hitze ächzten, ist es aktuell zu nass.

"Das Wetter ist alles", sagt Gastronom Albert Oblinger. Er betreibt seit 30 Jahren den Biergarten "Lug ins Land". Gäste empfangen und somit Geld verdienen, kann er nur im Sommer und bei gutem Wetter. Vor allem, erklärt er, betreibe er jeden März "einen Mordsaufwand", um sich auf die Saison vorzubereiten. "Ein solcher Frühling ist da natürlich schon bitter. Bis jetzt stehe ich mit leeren Händen da", meint er. Doch er bleibt optimistisch: "Für Biergärten sagt man, dass wir 80 Prozent des Geschäfts in zehn Prozent der Zeit machen müssen. Vielleicht gibt es ja einen trockenen Herbst." Und zur Not bleibe ja der nächste Sommer.

Ysabel Gfrörer vom Café Augustin in der Maxpassage spürt das schlechte Wetter: Es kommen deutlich weniger Kundinnen und Kunden. Foto: Peter Fastl

So lange möchte man in den Fußgängerzonen der Augsburger Innenstadt nicht warten. Auch hier schlägt der viele Regen aufs Geschäft. Ysabel Gfrörer vom Kaffee- und Teegeschäft Augustin Exclusive sagt: "Unter der Woche sind einfach deutlich weniger Menschen unterwegs, wenn es regnet." Das bestätigt auch die sogenannte Passantenfrequenz, die die Stadt Augsburg mithilfe von Laserzählgeräten an fünf verschiedenen Orten der Innenstadt ermittelt. So waren in der Annastraße am Donnerstag nur halb so viele Menschen unterwegs, wie normalerweise am Donnerstag.

Augsburger Landwirt: "Dieses Jahr fehlen eindeutig mehrtägige Trockenphasen"

Nicht einmal für die Landwirtschaft ist der viele Regen eine gute Nachricht. Nasser Boden lässt sich nämlich nur schwer bestellen, wie Benedikt Brem, Bio-Landwirt in Haunstetten, erläutert. "Bei Nässe sollte man nicht aufs Feld. Das würde nur den Boden verdichten oder sogar langfristige Schäden anrichten." Auch wenn der viele Regen dem Grundwasser guttue, ist für ihn klar: "Die Mischung macht's. Dieses Jahr fehlen eindeutig mehrtägige Trockenphasen" und sogar zu kalt sei es, da Pflanzen wie Mais und Soja erst ab bestimmten Temperaturen keimen würden. Er gibt lachend zu: "Den Landwirten ist es aber auch schwierig recht zu machen."

Bio-Landwirt Benedikt Brem weiß, dass der Regen gut für die Natur ist. Für Landwirte aber ist er es nicht, denn der nasse Boden lässt sich nur schwer bestellen. Foto: Peter Fastl

Wirklich gut ist dieses Wetter wohl nur für das Grundwasser, das in den vergangenen Jahren mit Dürren und Hitzesommern stark dezimiert wurde. An der Messstelle nahe der A8 in Lechhausen stieg der Grundwasserspiegel während der vergangenen zwei Wochen beispielsweise um rund 20 Zentimeter an. Im April war das Grundwasser fast auf einem Rekordtief für diese Jahreszeit. Inzwischen hat sich die Lage entspannt - vom Durchschnitt der vergangenen Jahre ist der Pegel aber noch immer ein Stück entfernt.