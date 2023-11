Aktiv in den Bergen: Naturfreunde Haunstetten suchen neue Übungsleiter

Für ihre Aktivitäten in der Bergen setzen die Naturfreunde auf gut ausgebildete Trainer. Davon könnte es mehr geben. Was die Naturfreunde dagegen unternehmen.

Wer gerne mit Gleichgesinnten in die Berge geht, ist bei den Naturfreunden Haunstetten gut aufgehoben. Hier kann man in der Gruppe Skifahren, Klettern, Schneeschuhwandern, aber auch beispielsweise Kajakfahren. Um ein solches Angebot aufrecht zu halten, braucht es Übungsleiter. Und davon könnte es gerne mehr geben, sagt Skispezialist Hans Wengenmeier. Der Verein wirbt gezielt um Neumitglieder, die Lust auf eine Ausbildung zum Übungsleiter haben.

"Wir haben gerade einen Generationenwechsel - nicht nur im Verein, sondern auch bei den Trainern", so Wengenmeier. Das heißt, den Naturfreunden fehlt der Trainernachwuchs. Dabei ist die Ausbildung, die vom Verein bezahlt wird, durchaus hochwertig. "Unsere Übungsleiter sind besser ausgebildet, als bei manchen kommerziellen Anbietern", ist sich Wengenmeier sicher. Schulungen gehen über mehrere Tage und umfassen auch große Teile Didaktik, was anderswo laut Wengenmeier oft fehlt. Nach Abschluss der Ausbildung sind die Trainer dann lizenzierte Übungsleiter und dürfen Gruppen beispielsweise auch in schwerem Gelände führen.

Eine Übungsleiterin, welche die Schulungen gerade durchlaufen hat, ist Stefanie Reichart. Die 33-Jährige nennt mittlerweile sowohl einen Hallenkletterschein als auch einen Mittelgebirgsschein ihr Eigen und läuft bei Ausflügen der Naturfreunde immer ganz vorne. "Ich bin mit dabei, seit ich fünf Jahre alt bin. Zunächst als Skifahrerin und dann auch als Snowboarderin", erzählt sie. Jetzt wolle sie etwas zurückgeben und habe sich deshalb zur Übungsleiterin ausbilden lassen.

Ausbildung mit einem hohen Qualitätsanspruch

"Die Ausbildung ist sehr fundiert, mit einem hohen Qualitätsanspruch", erzählt sie. Für den Hallenschein musste sie zwei Mal vier Tage in Seminare investieren, dazu kam noch eine praktische Woche in Arco im italienischen Trentino. "Mir ist es wichtig, den Gedanken der Naturfreunde und den Sport vor allem in Familien weiterzutragen", schildert sie ihre Motivation. Natürlich habe sie in den Kursen vieles gelernt, von dem sie als Sportlerin jetzt enorm profitiere.

Mit ihrer Initiative wenden sich die Naturfreunde jetzt an junge Familien mit Kindern, die sportbegeistert sind und sich gerne im Freien bewegen. "Es würde uns sehr freuen, wenn sich junge Eltern fänden, die Lust auf so eine Aufgabe haben", so Wengenmeier. Natürlich freue man sich auch über jedes Neumitglied, das einfach Gesellschaft beim Wandern, Klettern oder Skifahren suche.

Die Naturfreunde haben über 400 eigene Berghütten. Foto: Ralf Lienert

In Deutschland gibt es rund 400 Naturfreundehütten

Die Naturfreunde wurden um die Jahrhundertwende aus der Arbeiterbewegung heraus gegründet. Mittlerweile gibt es in Deutschland rund 400 Hütten, in denen die Mitglieder mit ihren Familien Zeit verbringen können. Die Naturfreunde haben sogar einen eigenen Berggruß. Während viele sich auf dem Gipfel "Berg heil" wünschen, heißt es bei den Naturfreunden "Berg frei!".

Rund um Augsburg gibt es insgesamt sechs Ortsgruppen der Naturfreunde. Das sind neben Haunstetten noch Göggingen, Lechhausen, Westend Augsburg, Augsburg und Gersthofen. Dass Augsburg eine eigene Ortsgruppe hat, ist historisch bedingt. Es ist auch nicht zwingend notwendig, dass man in dem Stadtteil Mitglied wird, in dem man wohnt. Auch der Landesverband bietet jede Menge Aktivitäten an. Die Veranstaltungen sind grundsätzlich für alle offen.