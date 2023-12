Augsburg

06:15 Uhr

Naturschützer verklagen Stadt Augsburg wegen Eingriffen am Eiskanal

Im März 2022 fällte die Stadt Augsburg zahlreiche Bäume am Eiskanal. Als Grund nannte sie die Verkehrssicherheit. Mittlerweile wachsen dort Wildapfelbäume.

Plus Zum Schutz der Kanuten wurden am Neubach zahlreiche Bäume gefällt. Die Augsburger Baumallianz will weitere Eingriffe im Uferbereich verhindern – und klagt.

Von Jonas Klimm

Die Augsburger Baumallianz hat Klage gegen die Regierung von Schwaben und die Stadt Augsburg eingereicht. Hintergrund sind die aus Sicht der Naturschützer rechtlich zweifelhaften Eingriffe im Uferbereich des Eiskanals. Der dort fließende Neubach liegt im Naturschutzgebiet Stadtwald. Um trotzdem Veränderungen entlang des Flusses vornehmen zu können, hatte die Regierung von Schwaben der Stadt Augsburg im Sommer eine Befreiung von der Naturschutzgebietsverordnung "Stadtwald Augsburg" erteilt. Dagegen geht die Baumallianz nun rechtlich vor.

Die Stadt hatte im März vergangenen Jahres etliche alte Bäume entlang des Eiskanals gefällt. Sportreferent Jürgen Enninger betonte damals, dass die umfangreichen Fällungen notwendig gewesen seien, um die Sportlerinnen und Sportler sowie die Besucher an der Kanustrecke zu schützen. Für die gefällten Bäume pflanzte die Stadt 100 junge Wildapfelbäume. Das wiederum verärgerte die Naturschützer. Aus ihrer Sicht seien Wildobstbäume in einem Naturschutzgebiet "ein Unding".

