Neben marodem Kongressparkhaus kann eine Nottreppe gebaut werden

Der Heizungskeller neben dem maroden Gebäude soll einen Sicherheitszugang bekommen. Die weitere Perspektive der Augsburger Bauruine bleibt unklar.

In Nachbarschaft des Kongressparkhauses dürften in absehbarer Zeit Bagger auffahren, allerdings nur für kleinere Sicherungsarbeiten am benachbarten Heizungskeller des Hotelturms. Hintergrund ist, dass vom maroden Parkhaus aus Sicht des Mehrheitseigentümers Bernhard Spielberger eine Gefahr ausgeht, sollten Trümmer herabstürzen und die Gitterabdeckung des Schachts durchschlagen, der zum Heizungskeller auf dem Nachbargrundstück führt. Spielberger, der das Parkhaus gerne abreißen möchte und dort eine Wohnanlage mit großer Tiefgarage errichten möchte, erklärte schon in der Vergangenheit, dass im schlimmsten Fall Gasleitungen durch Trümmer beschädigt werden könnten.

Unklare Perspektive für Parkhaus neben Augsburger Kongresshalle

Zuletzt gab es Rechtsstreitigkeiten, weil Spielberger vor Ort schweres Baugerät auffahren ließ - nach eigenen Worten, um Sicherungsarbeiten am Schacht durchzuführen. Allerdings vermuteten die Minderheitsgesellschafter des Parkhauses, darunter die hinter dem Dorint-Hotel stehende Gesellschaft, dass Spielberger das Parkhaus abreißen wollte. Das Amtsgericht entschied im Herbst in einem Eilverfahren, dass das Parkhaus einstweilen nicht abgerissen werden kann. Hier ist noch unklar, wie die weitere Perspektive ist, nachdem es unter den Eigentümern unterschiedliche Meinungen gibt.

In einem weiteren Verfahren diese Woche kam es zu einem Teilvergleich vor dem Landgericht. Demnach darf am Heizungskeller ein Nottreppenhaus gebaut werden, damit dieser jederzeit zugänglich bleibt. Auch an der Gasleitung darf eine Schutzisolierung angebracht werden. Spielberger hatte einen entsprechenden Eilantrag gestellt. Mit dem Punkt, 30 zehn Meter lange Stahlträger mit Schutzplatten als Sicherung errichten zu dürfen, scheiterte Spielberger vorläufig. Dies muss in einem Hauptsacheverfahren geklärt werden.

Lesen Sie dazu auch