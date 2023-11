Negative Online-Bewertungen: Lösch-Aktion hinterlässt faden Beigeschmack

Plus Unternehmen wehren sich gegen negative Bewertungen – zurecht, wenn diese offensichtlich falsch sind. Das Vorgehen mancher Gastro-Betriebe ist aber fragwürdig.

Fluch und Segen, Online-Bewertungen sind beides. Sie können Transparenz und damit eine Entscheidungsgrundlage für andere schaffen. Gleichzeitig sind sie, gerade wenn anonym, enorm anfällig für Manipulationen. Unternehmen können sich die eigene Bewertung künstlich aufhübschen (lassen) – und andererseits zum Ziel von überzogenen oder gefälschten Bewertungen werden, die im Extremfall existenzbedrohend wirken. Es ist also verständlich, dass Unternehmen ihr Augenmerk auf dieses so wirkmächtigen Bereich legen. Die konzertierte Lösch-Aktion von Augsburger Gastro-Betrieben geht aber zu weit.

Online-Bewertungen sind nicht nur in der Gastronomie wichtig. In Augsburg haben mehrere Kundinnen und Kunden nach negativen Rezensionen Beschwerden erhalten.

Viele der Online-Bewertungen, gegen die nun vorgegangen wurde, legen differenziert Mängel dar, erwähnen auch Positives, sind mit Bildern versehen. Sie sind also offensichtlich authentisch und dadurch ein Mehrwert für interessierte Nutzer. Sie stehen zu lassen, wäre auch im Interesse der Portale. Dass sie bei eher seichten Beschwerden zu jahrealten Rezensionen "einknicken", ist auch einer Rechtslage geschuldet, die der Komplexität des Themas offenbar nicht mehr gerecht wird. Bis Klarheit herrscht, sollten Gastro-Betreiber berechtigte Kritik als Anlass zur Verbesserung sehen – und Kunden ihren Besuch bestmöglich dokumentieren. Gerade, wenn es nicht geschmeckt hat.