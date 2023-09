Augsburg

Nehmen die Tauben in Augsburg überhand?

Bis zu 90 Tauben tummelten sich in diesem Sommer teilweise täglich im Umfeld der Wohnung von Monika Prutki-Riemer in der Schützenstraße in Oberhausen. Auch auf dem Dach des Nachbarhauses.

Plus Eine Augsburgerin berichtet von Taubenscharen, die ihren Balkon bevölkern, und bringt einen neuen Taubenturm ins Spiel. Wie Stadt und Tierschutzverein die Lage einschätzen.

Von Katharina Indrich

Zwei Tauben sitzen an diesem Vormittag im Balkonkasten von Monika Prutki-Riemer. Unaufgeregt picken sie ein bisschen in den Pflanzen und machen sich dann wieder auf den Weg. Acht bis zehn Tiere, schätzt die 78-Jährige, hielten sich aktuell jeden Tag auf ihrem Balkon und dem Dach des Hauses in der Schützenstraße im Augsburger Stadtteil Oberhausen auf. "Aber es gab vor einigen Wochen auch Tage, da waren es 70 bis 90 Tiere." Seit 45 Jahren wohnt Monika Prutki-Riemer in ihrer Wohnung im Obergeschoss des Mehrparteienhauses. Aber so schlimm wie zuletzt sei es mit den Tauben noch nie gewesen. "Das war oft eine Katastrophe."

Dabei, sagt die Augsburgerin, habe sie generell nichts gegen Tauben. Im Gegenteil: "Ich bin schon seit meiner Schulzeit im Tierschutz aktiv." Vielmehr, so die 78-Jährige, mache sie sich Sorgen um die Versorgung der Tiere. "Mich stören sie nicht, aber sie müssen ja auch gefüttert werden. In der freien Natur finden sie doch nichts."

