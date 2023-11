Neu an der Barfüßerkirche: Ein Zentrum für Sinn und Ruhe

Pfarrerin Mural Zahed übernimmt ein neues Projekt: Das Spirituelles Zentrum an der Barfüßerkirche. Noch ist es eine Aufgabe mit vielen Fragezeichen.

Wohin können sich Menschen wenden, wenn sie nach einem Ort suchen, an dem sie geistliche Erfahrungen machen können? Unter den vielen Möglichkeiten, die es in Augsburg gibt, ist jetzt eine neue hinzugekommen: die Projektstelle „Spirituelles Zentrum Barfuß im Herzen der Stadt“, angesiedelt an der evangelisch-lutherischen Barfüßerkirche. Als Pfarrerin für diese Aufgabe wurde vor Kurzem Maral Zahed von Dekan Frank Kreiselmeier in ihr neues Amt eingeführt. Nach dem Jubiläum „800 Jahre Barfüßerkirche“ und „800 Jahre franziskanische Tradition“ sei es der evangelischen Kirche ein Anliegen, das Thema Spiritualität zu stärken und hier an der Barfüßerkirche zu verwurzeln, so der Dekan. Finanziert wird diese halbe Stelle von der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern für die nächsten drei Jahre. Die ökumenischen Angebote seien offen für alle Menschen, die auf der Suche seien nach Gott und Glaube, nach Sinn und Ruhe, nach Gemeinschaft und Gebet“, meinte der Dekan beim Einführungsgottesdienst. Die Pfarrstelle öffne sich bewusst über Gemeinde- und Dekanatsgrenzen hinaus.

Alles steht noch im Zeichen des Anfangs. Noch ist das Büro von Pfarrerin Maral Zahed nicht ganz einrichtet. Auch was die innere Ausgestaltung der Projektstelle ausmacht, wie sie mit Leben erfüllt werden kann, muss sich erst nach und nach zeigen. „Es ist eine Stelle mit noch vielen Fragezeichen“, sagt Maral Zahed. An der Barfüßerkirche sei schon seit vielen Jahren viel Gutes an spiritueller Arbeit geleistet worden, insbesondere durch die beiden Dillinger Franziskanerinnen Schwester Marta und Schwester Veronika. Diese Arbeit wolle sie weiterhin unterstützen. Ihre Aufgabe als Pfarrerin an der Projektstelle wird es sein, zusammen im Team das, was schon an spirituellem Angebot da ist, mit Neuem zusammenzubringen, zu bündeln und weiterzuentwickeln. Eine Grundfrage dabei wird sein: Was suchen, was brauchen Menschen, wenn sie von Spiritualität sprechen?

Pfarrerin Zahed: Die Sehnsucht der Menschen ernst nehmen

Spiritualität - ein großes Wort. Pfarrerin Maral Zahed versucht eine Annäherung. Es könnte die „Sehnsucht danach sein, in allem die Kraft zu spüren, die alles zusammenhält.“ Sie will diese Sehnsucht ernst nehmen, sie in Formen gießen, die es den Menschen ermöglichen, ihr Leben auf Gott hin auszurichten. So wie es unterschiedliche Menschen gibt, mag es auch unterschiedliche Vorstellungen einer christlich-spirituellen Praxis geben. Für die einen, so Pfarrerin Maral Zahed, können das bestimmte Gebetszeiten am Tag sein, für andere die Musik, für wieder andere das bewusste Schweigen oder eine Körperübung. Solche Formen müssen gefunden werden.

Christliche Spiritualität, das bedeutet für die Pfarrerin, für die Gottesliebe empfänglich zu bleiben, sich Gottes Sorge anzuvertrauen und auch in Gemeinschaft mit den Mitmenschen leben. Das heiße, sich auch die Frage zu stellen: „Wer ist mein Nächster, wer ist mein Nachbar?“ Christliche Spiritualität habe auch Auswirkungen auf die Gesellschaft. In nächster Zeit werden für Maral Zahed viele Gespräche anstehen, Konzepte müssen erstellt werden. Es wird u.a. um Fragen gehen wie: Was brauchen die Menschen hier an spirituellem Angebot? Was spricht welche Menschen an? Was ist umsetzbar? Mit wem kann man, auch ökumenisch, kooperieren?

Die neue Pfarrerin bringt für ihre Aufgabe schon einiges an Erfahrung mit: eine zehnjährige Praxis als Pfarrerin in Norddeutschland und in Oberbayern. Und eine ganz besondere Leidenschaft, die sie an ihrer neuen Projektstelle gewiss einsetzen wird - sie lehrt christliches Yoga. Und da ist noch ihre andere Liebe: Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder.