Neu in der Fleischhalle: Ein Hamburger-Laden legt los

"Burger 90's Guys" eröffnet die zweite Filiale in Augsburg und übernimmt in der Fleischhalle einen lange leer stehenden Stand. Für Chef Essa Navras hat der Stadtmarkt einen Reiz.

Der Stand in der Fleischhalle am Augsburger Stadtmarkt stand fast zwei Jahre lang leer. Die Metzgerei Seessle hatte sich im Frühjahr 2021 verabschiedet. Für den vergleichsweise großen Stand mit zwei Ausgabestellen suchte die Stadt ewig einen Nachmieter. Ein Interessent sprang nach einer monatelangen Hängepartie ab. Die Suche ging von vorn los. Die Leidenszeit ist jetzt vorbei. Seit dieser Woche gibt es Hamburger in der Fleischhalle.

Bei "Burger 90's Guys" in der Fleischhalle legt man Wert auf regionale Produkte

"Burger 90's Guys" lautet der Name des Stands. Angeboten werden Burger, Falafel und Salate. Essa Navras ist der Chef: "Die neue Filiale am Stadtmarkt ist ein Bekenntnis zu Augsburg." In der Frauentorstraße wird bereits seit Längerem ein Laden betrieben. Navras sagt, dass man alle Speisen frisch zubereitet: "Wir setzen dabei auf regionale Produkte." Am Mittwoch war am Stadtmarkt die Eröffnung. Mit Sonderkonditionen wurde geworben. "Die Menschen standen Schlange", sagt Navras. Für ihn spiele Qualität eine entscheidende Rolle. Man arbeite daher mit der Augsburger Bäckerei 32 Grad zusammen, die am Moritzplatz sitzt.

Kurz vor der Eröffnung steht ein weiterer Laden in der Fleischhalle. Am Stand der früheren Bio-Metzgerei Mödl geht es bald los. Claudia Schmid und Renate Gaßner, die beide langjährige Erfahrung in der Gastronomie haben, werden das Geschäft führen.

Lesen Sie dazu auch