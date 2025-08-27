Tausende neue Arbeitsplätze? Welche Chancen der Uniklinik-Neubau birgt

Etliche Fragen zum Neubau der Uniklinik Augsburg (UKA) sind noch ungeklärt, nicht einmal der geplante Standort im Westen des Bestandsbaus steht endgültig fest. Verantwortliche von Uniklinik, Freistaat, Stadt oder Wirtschaft werden aber nicht müde, schon jetzt die enormen Chancen des Vorhabens zu betonen – gerade auch für den Standort Augsburg. Doch wo liegen sie genau – und wer kann am meisten profitieren? Die wichtigsten Fragen und Antworten.
Augsburg
So begrüßenswert das Vorhaben grundsätzlich ist, so sehr ist es auch wichtig, die damit sich ergebenden Probleme für die umgebenden Wohnquartiere und Gemeinde(teile) klar zu bennenen und zu erörtern. So ist eine Situierung im Westen des bisherigen Standorts wegen dem Wegfall des bisherigen Klinikparks äußerst umstritten und wird von den Anwohnenden verständlicherweise abgelehnt. Neben Fragen der Verkehrsanbindung gerade in der mehrjährigen Bauphase stellt der sich weiter verschärfende Druck auf den Wohnungsmarkt ein großes Problem für die Neusässer, die Stadtberger und die Kriegshaber Wohnbevölkerung dar. Hier sind Verdrängungsprozesse durch steigende Mieten zu befürchten. Leider geht der Artikel hierauf überhaupt nicht ein und ist somit sehr einseitig. Einseitige Darstellungen sind jedoch kontraproduktiv für die Realisierungschancen des Vorhabens. Schade! Christian Rindsfüßer
...mit einem Labor für die Tierversuche. Und das ist. grauenhaft und unnötig.
Unnötig ist es mitnichten, da es für die Forschung unabdingbar ist, unter anderem wegen rechtlichen Zulassungsvoraussetzungen. Natürlich kann man das auch wunderbar mit Menschen machen, wie Josef Mengele in der NS-Zeit bewiesen hat. Fanden Sie das besser? Ich finde, jeder, der sich gegen Tierversuche ausspricht, ohne eine bessere Alternative zu präsentieren, soll von allen medizinischen Behandlungen, die Medikamente erfordern, ausgeschlossen werden.
