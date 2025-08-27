Tausende neue Arbeitsplätze? Welche Chancen der Uniklinik-Neubau birgt

So begrüßenswert das Vorhaben grundsätzlich ist, so sehr ist es auch wichtig, die damit sich ergebenden Probleme für die umgebenden Wohnquartiere und Gemeinde(teile) klar zu bennenen und zu erörtern. So ist eine Situierung im Westen des bisherigen Standorts wegen dem Wegfall des bisherigen Klinikparks äußerst umstritten und wird von den Anwohnenden verständlicherweise abgelehnt. Neben Fragen der Verkehrsanbindung gerade in der mehrjährigen Bauphase stellt der sich weiter verschärfende Druck auf den Wohnungsmarkt ein großes Problem für die Neusässer, die Stadtberger und die Kriegshaber Wohnbevölkerung dar. Hier sind Verdrängungsprozesse durch steigende Mieten zu befürchten. Leider geht der Artikel hierauf überhaupt nicht ein und ist somit sehr einseitig. Einseitige Darstellungen sind jedoch kontraproduktiv für die Realisierungschancen des Vorhabens. Schade! Christian Rindsfüßer