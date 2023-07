Neubau für Kliniken geplant: Hessing-Stiftung investiert 35 Millionen Euro

Die Hessing-Stiftung nimmt viel Geld in die Hand. Mehr als 80 zusätzliche Betten entstehen. Auch für das ehemalige Feuerwehr-Gelände in Göggingen gibt es Pläne.

Die Hessing-Stiftung wird in den kommenden Jahren rund 35 Millionen Euro investieren und so die Zahl der verfügbaren Betten von 305 auf 388 erhöhen. Wie sie am Donnerstagvormittag mitteilte, soll unter anderem ein Neubau mit rund 60 Betten im Bereich der Klinik für Geriatrische Rehabilitation entstehen. "Reha-Patientinnen und -Patienten haben heute zunehmend den Wunsch nach komfortablen Einzelzimmern mit einer hohen Aufenthaltsqualität. Dieser Entwicklung wollen wir Rechnung tragen", sagt Matthias Gruber, Leiter der Hessing-Kliniken. Ziel sei, die Aufenthaltsqualität in den Rehakliniken auf "Hotelniveau" zu verbessern. Der Neubau soll rund acht Millionen Euro kosten.

Hessing-Stiftung in Augsburg investiert rund 35 Millionen Euro

Weitere zehn Millionen Euro fließen in den kommenden Jahren in einen Gewerbeneubau an der Wellenburger Straße. Dort, unmittelbar neben den Orthopädischen Fachkliniken, befand sich bis 2022 das ehemalige Gebäude der Feuerwehr Göggingen. Was konkret dort geplant ist, teilt die Stiftung bislang nicht mit. "Über die genaue Nutzung wird die Stiftung zu gegebener Zeit informieren", hieß es in einer Mitteilung.

Matthias Gruber (43) wird neuer Leiter der Hessing-Kliniken. Foto: Hessing-Klinik

Auch das Angebot medizinischer Leistungen möchte die Stiftung ausweiten. So sind neben neuen Therapieformen eine eigene Station für Akutgeriatrie und Alterstraumatologie sowie ein Querschnittgelähmten-Zentrum (Kosten: vier Millionen Euro) geplant. "Gerade das Angebot für geriatrische Patientinnen und Patienten wird sich dadurch im Großraum Augsburg deutlich verbessern", betont Matthias Gruber. Überdies sollen drei zusätzliche OP-Säle entstehen, in diesem Zusammenhang ist ein eigenes Areal für kurze Operationen vorgesehen. Die Kosten dafür liegen bei rund zehn Millionen Euro.

Kliniken bekommen Neubau, Bauprojekt in Göggingen geplant

Um den Personalbedarf für den Kapazitätsausbau sicherzustellen, arbeiten die Hessing-Kliniken nach eigenen Angaben an einem Personalkonzept, das ein Programm zur Anwerbung ausländischer Fachkräfte vorsieht. Intensiviert werden soll in diesem Zusammenhang auch die Ausbildung von Pflegeschülerinnen und Pflegeschülern.

Auch organisatorisch stellen sich die Kliniken neu auf. Die derzeitigen Orthopädischen Fachkliniken der Hessing-Stiftung werden mit den beiden Rehabilitationskliniken zu den "neuen" Hessing-Kliniken zusammengefasst. Leiter ist Matthias Gruber. Roland Kottke, Direktor der Hessing-Stiftung, sagte zur Neuausrichtung: "Mit der neuen Struktur reagieren wir auf neue Marktanforderungen, wie etwa dem Anspruch auf Einzelzimmerstandard in der Orthopädischen Rehabilitation oder dem Wunsch nach immer kürzeren Liegedauern nach einer Operation und passen uns an geänderten Patientenerwartungen an."

