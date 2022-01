Augsburg

12:15 Uhr

Neubau in Pfersee: Für Familien gibt es bald eine neue Anlaufstelle

Die Peschel Holding baut derzeit ein neues Gebäude an der Ecke Augsburger Straße und Körnerstraße. Dort werden ausschließlich städtische Mitarbeiter ihre Arbeit aufnehmen. Daneben sind noch Wohnungen geplant.

Plus Ein neuer Gebäudekomplex entsteht gerade in der Augsburger Straße in Pfersee. Wie Familien und Jugendliche von der neuen Einrichtung künftig profitieren sollen.

Von Miriam Zissler

In der Augsburger Straße in Pfersee wird derzeit ein Gebäudekomplex gebaut. Wenn alles nach Plan läuft, werden dort im Frühjahr 2023 zunächst 22 Mitarbeiter des Jugendamtes, die in den Bereiche Sozialdienst und Koordinierender Kinderschutz tätig sind, ihre Arbeit aufnehmen. Im Lauf der Zeit sind dort weitere Bereiche des Amts vorgesehen.

