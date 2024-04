Augsburg

09:16 Uhr

Traditionsunternehmen Eberle zieht nach Lechhausen

So soll das neue Gebäude des Augsburger Traditionsunternehmens Eberle aussehen, das in der Ulstettstraße im Industriegebiet Augsburg-Lechhausen entsteht.

Plus Weil das bisherige Areal in Pfersee 2020 verkauft wurde, braucht die Augsburger Firma Eberle eine neue Bleibe. Die Suche zog sich hin. Jetzt gibt es eine Lösung.

Von Andrea Wenzel

Wer die Hallen des Bandstahlspezialisten Eberle in Pfersee besucht, fühlt sich in eine andere Welt versetzt. Das historische Ambiente in den teils denkmalgeschützten Gebäuden nimmt einen mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte des Augsburger Traditionsunternehmens, das 1836 gegründet worden ist. Obwohl die Produktionshallen mitten in der Stadt etwas Besonderes sind, wird Eberle sie bis spätestens Ende 2027 verlassen und in einen Neubau nach Lechhausen ziehen. Das hat mit wirtschaftlichen Überlegungen zu tun, aber auch mit Nachhaltigkeit und mehr Effizienz.

Bereits 2020 hat Eberle das Areal in Pfersee verkauft. Das Geld wurde damals in neue Maschinen und Anlagen sowie die Entschuldung des Unternehmens investiert. Der Hersteller von Metallbandsägen war seither auf der Suche nach einem neuen Standort - auch, weil in den alten Hallen in Pfersee für die Entwicklung Grenzen erreicht sind. Unter andrem ist die Produktion über mehrere Etagen verteilt und konnte kaum mehr ausgeweitet werden. Die zu geringe Deckentraglast machte an manchen Stellen das Aufstellen neuer Maschinen unmöglich. "Der alte Produktionsstandort in der Eberlestraße und damit mitten in der Stadt war mit Blick auf Effizienz und Nachhaltigkeit nicht mehr zeitgemäß und hat unser Wachstum bislang beschränkt.", so CEO Gernot Egretzberger.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen