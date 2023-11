Neue App: So sollen sich Familien besser zurechtfinden

Für Augsburger Familien soll es von der Stadt bald ein zeitgemäßes digitales Angebot geben, in dem Informationen über Veranstaltungen, Beratungsstellen und wichtige Adressen gebündelt werden.

Familien werden das kennen: Veranstaltungen werden im Smartphone verwaltet, Adressen von Ärzten und Beratungsstellen im Internet gesucht und Themen, die Vater, Mutter und Kind bewegen, online recherchiert. Das städtische Familienportal sei bei all diesen Fragen bislang keine große Hilfe, heißt es in den Unterlagen für den Jugendhilfeausschuss. Das soll sich ändern. In einer Familien-App sollen künftig zahlreiche hilfreiche Informationen zusammengeführt werden.

Städte wie Erlangen und Regensburg hätten dieses Angebot schon, so Sozialreferent Martin Schenkelberg ( CSU), in Augsburg gab es im Ausschuss nun das Okay für diese zusätzliche Hilfestellung. Damit sollen junge Familien eine "zeitgemäße" zentrale digitale Anlaufstelle erhalten, über die es Informationen über Spielplätze, Jugendzentren, bis hin zu Familienberatungsstellen gibt. Bei der webbasierten Familien-App handelt es sich um eine Anwendung, die im Webbrowser ausgeführt wird, ohne dass eine separate Installation oder Download erforderlich ist. Folgendes ist geplant.

Veranstaltungskalender: Er soll alle offenen Angebote der Eltern- und Familienbildung enthalten. Die Veranstaltungen werden von den jeweiligen Trägern und Organisationen selbstständig eingetragen. Anschließend werden sie in der Verwaltung überprüft und freigeschaltet.

Ratgeberbereich: Dort sollen (werdende) Eltern hilfreiche Informationen – von finanziellen und rechtlichen Fragen bis zu Themen wie Pubertät und Partnerschaft - erhalten.

Informations- und Beratungsstellen: Nutzerinnen und Nutzer sollen über Schlagworte und Postleitzahlen filtern können und so direkt die richtige Ansprechperson für das jeweilige Anliegen finden. Aber auch andere Orte und Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten oder Spielplätze können in eigenen Punkten innerhalb der App individuell erstellt werden.

Telefonnummern und Adressen: Dort sollen sich die wichtigsten Telefonnummern und Adressen von Kinder- oder Frauenärzten, Notruf etc. schnell finden lassen.

Elternbriefe: Die Elternbriefe des bayerischen Landesjugendamtes rund um Familienthemen sollen dort direkt eingesehen und heruntergeladen werden können.

Download-Bereich: In diesem Bereich können wichtige Dokumente, beispielsweise für werdende Eltern, zur Verfügung gestellt und darüber auch in einzelne Ratgeber-Artikel eingebunden werden. Daneben sollen sich dort weitere Formulare und Anträge zu finden sein.

Sobald die Familien-App online und mit allen möglichen für Familien relevanten Daten bestückt ist, könnte in einem weiteren Schritt eine Familienorte-Karte erstellt werden. Das Sozialreferat rechnet mit einmaligen Kosten von rund 3500 Euro und jährlichen Kosten von rund 5000 Euro.