Augsburg

Neue App: Start-up macht die private E-Ladestation zur Tankstelle für Jedermann

Plus Zwei Augsburger haben eine App entwickelt, die Betreiber privater Ladestationen und E-Autofahrer zueinander bringen soll. Das sei praktisch und günstig.

Von Andrea Wenzel

Rainer Linder und Alexander Marseille sind überzeugte E-Auto-Fahrer. Allerdings finden sie, dass es bislang zu wenig öffentliche Ladestationen gibt, diese bei Bedarf oft belegt oder vergleichsweise teuer seien. Das brachte sie schließlich auf eine Idee: Sie gründeten das Start-up Charge at Friends, das jüngst beim Wettbewerb "Start?Zuschuss!" des Bayerischen Wirtschaftsministeriums Fördergelder erhalten hat und auf einfache Weise E-Auto-Fahrer und Ladestationen zueinander bringen will. Charge at Friends bedeutet übersetzt Laden bei Freunden. Dahinter steckt eine App, in die Privatleute oder Unternehmen kostenlos ihre Ladestationen bei sich zu Hause oder auf dem Firmengelände eintragen und sie so öffentlich zur Verfügung stellen können.

