Neue Badezeiten wegen Spickelbad-Schließung ärgern Vereine massiv

Plus Weil das Spickelbad länger geschlossen bleibt, wird das Hallenbad in Göggingen für Freizeitschwimmer geöffnet. Die Vereine warnen vor dramatischen Folgen.

Weil das Spickelbad noch mindestens zwei Wochen lang wegen eines technischen Defekts geschlossen bleibt, verlängert die Stadt Augsburg in zwei anderen Hallenbädern die Öffnungszeiten für Freizeitschwimmer. Das Hallenbad in Haunstetten ist nun auch sonntags geöffnet. Das Bad in Göggingen, das bislang nicht für die Öffentlichkeit geöffnet war, wird vorerst an vier Tagen öffnen. Der öffentliche Badebetrieb findet dann von Donnerstag bis Sonntag statt. Die geänderten Badezeiten gehen auf Kosten der Schwimmvereine. Deren Vertreter sind verärgert. Taylan Toprak vom Schwimmverein Augsburg sagt: "Das ist keine Kleinigkeit, sondern wirklich dramatisch."

