Neue Bäume in der Innenstadt lassen noch auf sich warten

In mehreren Straßen - hier Auf dem Kreuz - sind laut einem Konzept für die nördliche Innenstadt neue Bäume vorgesehen.

Plus Die Stadt Augsburg ließ in einem Gutachten hunderte mögliche Standorte für Pflanzungen auflisten. Doch bis die Bäume kommen, dauert es noch.

Die Pflanzung von neuen Bäumen in der Augsburger Innenstadt, wie sie in einem Konzept für den Norden der City vorgesehen ist, lässt auf sich warten. Grünamtsleiterin Anette Vedder sagte im Umweltausschuss des Stadtrats, die Prüfung von potenziellen Baumstandorten laufe bereits. Geklärt werden muss unter anderem, wo Leitungen im Boden verlaufen. Bis man von allen Leitungsbetreibern eine Rückmeldung bekomme, dauere es, so Vedder. Die Stadt hatte vor einem Jahr ein Konzept vorgestellt, das grundsätzlich die Pflanzung hunderter Bäume im Bereich nördlich der Karlstraße und Pilgerhausstraße für möglich hält. Mit Kosten von bis zu 15.000 Euro pro Baum sind die Pflanzungen relativ kostspielig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

