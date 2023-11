Augsburg

Neue Betreiber sehen jetziges Aus der Kahnfahrt als Chance

Der Betrieb der Kahnfahrt am Oblatterwall in Augsburg soll neu ausgerichtet werden.

Plus Der Geschäftsführer der Regio Augsburg verrät, wie sie Bootsbetrieb und Gastronomie organisieren möchte. Ein Kahnfahrt-Experte sieht in den Plänen großes Potenzial.

Vieles ist im Fluss, wenn es um die Zukunft der Kahnfahrt geht. Die Stadt Augsburg hat angekündigt, dass sich am beliebten Ausflugsziel in der Jakobervorstadt einiges ändern werde. Der Betrieb einer Gastwirtschaft in jetziger Form soll aufgegeben werden, Alternativen sind in Planung. Den Bootsverleih möchte die Stadt hingegen aufrechterhalten, die Regio Augsburg Tourismus soll sich im Jahr 2024 darum kümmern. Deren Geschäftsführer Götz Beck präzisiert nun erstmals, wie es im neuen Jahr laufen soll.

Diskussionen um die Zukunft der Kahnfahrt laufen seit Monaten, hatte es sich doch herausgestellt, dass es sich beim Anbau für die Gastronomie um einen Schwarzbau handelt. Die Stadt sah große Sicherheitsmängel, der Betrieb in diesem Sommer war bereits mit zahlreichen Einschränkungen verbunden. Für Bela Balogh, Pächter der Kahnfahrt, kommt nun das Aus, auch wenn nicht ausgeschlossen ist, dass er bei einem künftigen Gastro-Konzept zum Zug kommt. Die Umbauten werden bis dahin aber ohnehin länger dauern. Die Stadt kann sich vorstellen, das Areal am Wall für einen Biergartenbetrieb zu nutzen. Dazu müsste man sich aber mit dem Lechfischereiverein einigen, der das Gelände von der Stadt gepachtet hat. Momentan ist das Areal für die Öffentlichkeit nicht zugänglich.

