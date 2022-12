Neue Fachmesse: Messe Augsburg meldet größte Akquise in der Geschichte

Nach dem Abgang der Messen Grindtec und Americana ist mit der Coiltech ein erster Ersatz gefunden. Der Veranstalter hat Augsburg Stuttgart und München vorgezogen.

Erst musste die Messe Augsburg durch die schwierige Corona-Phase, dann wurde im Juli und November bekannt, dass sich mit der Weltleitmesse Grindtec (Schleiftechnik) und der Reitsportmesse Americana zwei Zugpferde vom Standort Augsburg verabschieden. Beide haben ihrem bisherigen Veranstalter, der Afag Messen und Ausstellungen GmbH, den Rücken gekehrt, die nun für diese Veranstaltungen keine Hallen mehr in Augsburg bucht. Der Abgang der beiden Messen hat für Diskussionen gesorgt – über die Zukunft der Messe und auch die Auswirkungen für die Stadt. Unter anderem hatten Hoteliers wegen wegbrechender Umsätze Alarm geschlagen. Doch jetzt gibt es gute Nachrichten: Die Messe Augsburg hat eine neue Veranstaltung als langfristigen Mieter gewinnen können. Diesmal geht es um Spulenwickeltechnik. Nach Worten von Messechef Lorenz Rau handelt sich um "die größte Akquise in der Geschichte".

Die Messe Augsburg von oben. Foto: Ulrich Wagner (Archivbild)

Bereits Ende März 2023 (29./30. März) findet die neue Messe in Augsburg statt. Sie nennt sich Coiltech. Unter den angemeldeten 300 Ausstellern aus 25 Ländern sind Hersteller und Entwickler von Elektromotoren, Generatoren, Elektropumpen, Transformatoren und E-mobility-Lösungen. Rund 3000 Besucher und Besucherinnen werden erwartet. Damit ist die Messe die größte ihrer Art in Deutschland.

Die Messe Augsburg hat sich bei der Coiltech gegen Stuttgart und München durchgesetzt

"Wir haben mit der Coiltech Deutschland eine Messe für den Messestandort Augsburg gewinnen können, die wie kaum eine andere neu gewonnene Messe eine repräsentative Größe und Internationalität mitbringt. Zudem bietet der jährliche Rhythmus deutliches Entwicklungspotenzial", so Messe-Chef Lorenz Rau. In der Geschichte der Messe Augsburg sei es das erste Mal, dass eine Messe in dieser Größenordnung gewonnen werden konnte. Die Schleiftechnik-Schau Grindtec ebenso wie die Aufzugmesse Interlift waren beim Start in Augsburg deutlich kleiner und haben sich erst über die Jahre zu Weltleitmessen entwickelt. Ähnliche Pläne verfolgt nun der Veranstalter der Fachmesse für Spulenwickeltechnik, die in den kommenden Jahren in Augsburg wachsen soll.

Veranstalter der Coiltech ist das Unternehmen Quickfairs, das sich bei seiner Standortwahl bewusst für Augsburg und gegen Stuttgart und München entschieden hat. "Das Messegelände und seine Betreibergesellschaft passen zu uns, weil sie wie wir die Interessen der Aussteller und Besucher in den Mittelpunkt stellen", argumentiert Sebastian Kuester, geschäftsführender Gesellschafter von Quickfairs. Auch die gute Anbindung an die A8, die A96 und den Flughafen München seien wichtige Faktoren gewesen. Ebenso die Tatsache, dass Augsburg bereits Erfahrung mit großen internationalen Messen habe und individuelle Services biete.

Für Augsburgs Messe-Chef Rau und Oberbürgermeisterin Eva Weber ist der Gewinn der Coiltech der Beweis dafür, dass die Anfang des Jahres angelaufene Neuausrichtung der Messe, die sogenannte "WIR"-Strategie, bereits erste Früchte trägt. Ziel des Wandels ist es unter anderem, das Service-Angebot zu verbessern und neben Gastveranstaltungen mehr eigene Formate wie die im Januar stattfindende "Jagen und Fischen" zu entwickeln. Am Ende mit dem Ziel, die Messe profitabel zu machen.