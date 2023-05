Neue Fußgängerzone: Ein schmaler Grat zwischen Bußgeld und Abkassieren

Die Stadt Augsburg hat nicht lange gewartet, bis sie in der Maxstraße die ersten Bußgelder verteilt hat. Der Vorwurf der "Abzocke" trifft aber trotzdem nicht zu.

Es war absehbar, dass der Start des Fußgängerzonen-Versuchs in der Augsburger Maximilianstraße auch mit Ärger verbunden sein würde. Spätestens dann, wenn es ans Geld geht. Wer zahlt schon gerne ein Bußgeld? Die eine Woche Kulanzzeit, in der es statt Bußgeldern in der Maxstraße nur freundliche Hinweise gab, war wohl etwas kurz bemessen.

Und auch jetzt stellt sich noch die Frage, ob es nicht besser wäre, den städtischen Ordnungsdienst vor allem so einzusetzen, dass er an den Einfahrten zu der neuen Fußgängerzone die Autofahrer informiert - anstatt einige Meter weiter die Autos zu stoppen und 50 Euro zu kassieren. Denn noch immer scheinen viele nichts von den neuen Regeln in der Straße zu wissen.

Maxstraße: Schilder am Beginn der neuen Fußgängerzone in Augsburg sind nicht versteckt

Andererseits: Wer erwischt wird und zahlen muss, der braucht auch nicht über vermeintliche "Abzocke" zu schimpfen oder gegen eine angebliche städtische "Tyrannei" zu wettern. Auch am Ordnungsdienst, der die Regeln nicht gemacht hat, braucht man seinen Ärger nicht auszulassen. Die Schilder, die auf die neue Fußgängerzone hinweisen, sind nicht versteckt, sondern gut zu sehen. Wer im Straßenverkehr unterwegs ist, von dem kann man verlangen, dass er auf die Verkehrsschilder achtet. Und diese gelten für alle - unabhängig davon, wie man nun zu der neuen Fußgängerzone stehen mag.

