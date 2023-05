Augsburg

Neue Fußgängerzone: Tischtennisplatte vor den Fuggerhäusern sorgt für Wirbel

Plus Die neue Fußgängerzone in der Augsburger Maxstraße soll mit Pflanzen und Spielelementen aufgewertet werden. Allerdings gibt es dabei auch unerwartete Hindernisse.

Von Jörg Heinzle

Das Adlertor, ein Zugang zu den Fuggerhäusern in der Augsburger Maximilianstraße, steht für die Bedeutung und die Machtfülle, welche die Fugger einst hatten. Kaiser, König und Kardinäle haben den Gebäudekomplex schon besucht und dort residiert. Heute gelangt man durch das Tor in die Räume der Fuggerbank, die dort ihren Sitz hat. Als städtische Arbeiter am Dienstag mit einem Lastwagen anrückten und direkt vor dem Adlertor eine Tischtennisplatte abluden, sorgte das bei Verantwortlichen der Bank für Aufsehen. Sie hatten wegen der Nähe zwischen dem ehrwürdigen Tor und der profanen Tischtennisplatte Bedenken, auch weil das Tor oft als Fotomotiv dient. Die Platte wurde deshalb wieder aufgeladen und weggefahren. Inzwischen gibt es eine Lösung - und es sollen noch weitere Spielelemente in die neue Fußgängerzone kommen.

Man habe gute Gespräche mit Vertretern der Familie Fugger geführt, heißt es bei Stadt. Die Tischtennisplatte kommt jetzt, allerdings an etwas anderer Stelle und nicht unmittelbar vor dem Tor. Sie soll auch von Zeit zu Zeit den Standort wechseln. Demnächst soll auch noch ein Schachspiel mit großen Schachfiguren in der Straße aufgestellt werden. Zudem kommt auch noch eine Boule-Bahn - allerdings nicht direkt in der Maxstraße, sondern auf dem Moritzplatz. Dort steht bereit seit Kurzem eine Art Hollywoodschaukel aus Holz, zudem will die Stadtsparkasse eine "Urwaldkuppel" aufbauen - eine begrünte Holzkonstruktion, unter der man durchgehen kann. Für die Maximilianstraße ist zudem noch eine kleine Kulturbühne vorgesehen, auf der etwa Lesungen oder Konzerte stattfinden können.

