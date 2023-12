Augsburg

06:00 Uhr

Neue Initiative: Wird Augsburg zum Vorreiter beim Ausbau der Windenergie?

Plus Die Stadt Augsburg lockt Investoren, um die Errichtung von Windrädern in städtischen Wäldern zu forcieren. Doch welche Flächen sind dafür eigentlich geeignet?

Von Jonas Klimm Artikel anhören Shape

Die Stadt Augsburg will über ein Interessenbekundungsverfahren den Ausbau von erneuerbarer Energie vorantreiben. Dafür sucht sie aktuell geeignete Investoren, die in den städtischen Wäldern Windräder bauen wollen. Bislang spielte die Windenergie in der unmittelbaren Umgebung aufgrund rechtlicher Hürden eine eher nachrangige Rolle. Das soll sich nun ändern. Flächen gäbe es genug, schließlich ist Augsburg der größte Waldbesitzer in Bayern. Auch sind Forste aus mehreren Gründen für Windkraftanlagen besonders gut geeignet, sagen Experten.

Die Stadt Augsburg bewirtschaftet derzeit knapp 7700 Hektar Waldfläche. In Siebenbrunn und Haunstetten liegen die innerstädtischen Reviere. Deutlich größer sind die Flächen außerhalb Augsburgs. Der Waldbesitz erstreckt sich über die Westlichen Wälder bei Diedorf und Mittelneufnach über Unterbaar und Brugger bis zum Forstrevier Fuchsmühl in der Oberpfalz. Aktuell stehen sechs Windräder in städtischen Wäldern, teilt die Forstverwaltung auf Anfrage mit. Fünf davon im Forstrevier Brugger, ein weiteres im Forstrevier Unterbaar.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen