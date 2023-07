Augsburg

vor 40 Min.

Neue Jugendverkehrsschule: Hier trainieren Schüler für den Radlführerschein

In der Jugendverkehrsschule Rosenau trainieren nun Schülerinnen und Schüler für ihren Fahrradführerschein.

Plus Der Verkehrsübungsplatz Rosenau wurde eingeweiht. Auf der Anlage, die knapp 1,8 Millionen Euro kostete, trainieren nicht nur die jüngsten Verkehrsteilnehmer.

Von Miriam Zissler Artikel anhören Shape

Den begehrten Schein haben die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4b der Inninger Grundschule bereits in der Tasche. Sie haben ihren Fahrradführerschein auf dem neuen Verkehrsübungsplatz Rosenau, der sich in der Gabelsberger Straße 127 befindet, abgelegt und alle bestanden. Deshalb durften sie am Montag nochmals mit den Rädern über den Platz fahren und den geladenen Gästen der Einweihungsfeier der Jugendverkehrsschule ihr Können vorführen. Aufgrund von steigenden Schülerzahlen entschied sich die Stadt, den dritten Verkehrsübungsplatz zu bauen. Dort üben nicht nur Kinder sicheres Verhalten im Verkehr.

Seit sie ihren Fahrradführerschein bestanden hätten, würden sich nun einige Schüler trauen, alleine mit dem Rad in die Schule zu fahren, weiß ihre Lehrerin Charlotte Feldmann. "Der Fahrrad-Unterricht ist eine wichtige Erfahrung für die Kinder", sagt sie. Durch das gezielte Training fühlten sie sich sicherer. In diesem Schuljahr wurden auf dem neuen Verkehrsübungsplatz bereits 64 Klassen und damit 1246 Mädchen und Buben unterrichtet, so Angelika Czerny von der Verkehrspolizei Augsburg. Verkehrsregeln wie Abstand halten, Verhalten bei Hindernissen, Vorfahrt achten oder links abbiegen würden dabei von Jugendverkehrserziehern der Verkehrspolizei Augsburg vermittelt. Im vergangenen Schuljahr wurden im Stadtgebiet mehr als 2.400 Schülerinnen und Schüler ausgebildet und auf den Straßenverkehr vorbereitet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen