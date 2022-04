Augsburg

Neue Klimabäume kommen in die "Pflasterwüste" am Gögginger Hallenbad

Am Platz vor dem Hallenbad in Göggingen wurden drei Ulmen gepflanzt, sogenannte Klimabäume.

Plus Auf dem versiegelten Platz am Gögginger Hallenbad stehen jetzt speziell gezüchtete Ulmen. Was Umweltreferent Reiner Erben bei neuen Pflanzungen im Zuge des Klimawandels vorhat.

Von Eva Maria Knab

Der neue Maibaum vor dem Gögginger Hallenbad steht noch nicht. Er soll bald kommen. Dafür stehen am Rand des großen gepflasterten Platzes drei neu gepflanzte Ulmen einer besonderen Züchtung. Es sind "Klimabäume", die mit Hitze und Trockenheit besser zurechtkommen sollen als viele herkömmliche heimische Arten. Für Umweltreferent Reiner Erben ist die begrünte Pflasterfläche in Göggingen ein typisches Beispiel dafür, was in Augsburg weiter passieren muss. Mehr Klimabäume sollen für Schatten und Kühle in der bebauten Stadt sorgen - und damit für eine zukunftsfähige und nachhaltige Begrünung.

