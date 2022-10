Augsburg

Neue Lechhauser Kirchweih bekommt viel Applaus

The Roberts H-Band brachte am Samstagabend das Bierzelt der Lechhauser Kirchweih in Augsburg zum Beben.

Plus Beim Volksfest in Augsburg gibt es einen Besucherandrang. Viele Besucher beim Festumzug, im Bierzelt brodelt es am Samstagabend. Ein Mann bekommt besonders viel Applaus.

Von Eva Maria Knab Artikel anhören Shape

Trachtler trifft Wassergott mit Nixe. Auf der Lechhauser Kirchweih in Augsburg ist so etwas möglich. Dieses Wochenende wird zum ersten Mal nach zwei schwierigen Corona-Jahren wieder richtig gefeiert: mit Umzug, Bierzelt, Buden und einigen Premieren. Vor allem ein Mann bekommt Jubel und Applaus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

