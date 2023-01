Neue Mietobergrenzen: Wohnungssuche soll für Ärmere leichter werden

Plus 2022 wurden die Mietobergrenzen für Hartz-IV-Empfänger in Augsburg teils erheblich gekürzt. Auch das führte zu Problemen bei der Suche nach günstigem Wohnraum.

Die Mietobergrenzen, also die maximalen Mietkosten, die für Hartz-IV- und Sozialhilfe-Empfänger übernommen werden, wurden vor einem Jahr vom Stadtrat teils erheblich gesenkt. Der bis dahin verwendete Bemessungsmaßstab der Stadt war rechtlich nicht zulässig – es musste ein neues Verfahren angewendet werden. Vertreter von Sozialverbänden kritisierten das Vorgehen. Menschen mit wenig Geld würden es so noch schwerer haben, auf dem angespannten Augsburger Wohnungsmarkt eine Wohnung zu finden. Nach nur einem Jahr musste die Mietobergrenze von der Stadt jetzt wieder angepasst werden. Seit Januar bekommen Leistungsempfänger bei neu abgeschlossenen Mietverhältnissen wieder mehr Geld. Dafür gibt es einen Grund.