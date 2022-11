Neue Pfarrerin in Hochzoll will über die Gemeinde hinaus wirken

Immer mehr Menschen gehören keiner Kirche mehr an. Die neue Hochzoller Pfarrerin Mona Böhm sagt: "Wir dürfen uns selbst nicht genug sein."

Wie offen und herzlich habe sie die Gemeinde aufgenommen – Mona Böhm (32), die neue Pfarrerin der evangelisch-lutherischen Auferstehungskirche in Hochzoll, steht noch unter dem Eindruck ihrer Einführung in ihr Amt vor wenigen Tagen. Sie freut sich auf ihre Aufgabe in der Gemeinde, ist neugierig auf die Menschen – und kann sich vorstellen, dass diese auch neugierig auf sie sind. „Ich habe Lust, Gemeinde zu gestalten“, sagt sie, ist gespannt auf die Menschen, auf ihre Beziehung zu Gott und auch darauf, was sie selbst von ihnen lernen wird.

So will die neue Pfarrerin ihre Kirchengemeinde in Augsburg-Hochzoll leiten

Augsburg ist der neuen Pfarrerin nicht fremd. Aus Gersthofen stammend, ist sie auf dem Stetten-Institut zur Schule gegangen, sie kennt die Stadt. Bis hin, meint sie schmunzelnd, zu den kleinen Feinheiten, dass sie weiß, dass es hier nicht „Tram“ heißt, sondern „Straßenbahn“. Die vergangenen dreieinhalb Jahre wirkte sie als Pfarrerin in Obergünzburg im Allgäu. Sie habe sich an der Auferstehungskirche beworben, weil sie gespürt habe: „Hier ist es gut sein. Hier könnte es für mich passen.“ Auch ihr Mann sprach sich dafür aus.

Welche Vorstellungen von einer Kirchengemeinde und ihrer Aufgabe als Pfarrerin leiten sie? Mona Böhm hat zwei Bilder vor Augen. Das eine: die Gemeinde als ein „Haus Gottes“. Jeder soll hier seinen Platz haben, von den Kleinsten in der Kindertagesstätte angefangen, über die jungen Leute, zu denen, die etwa hier Musik machen, im Chor oder in anderen Gruppen. All diese Menschen sollen hier wahrgenommen werden, sollen Raum finden – und Jesus Christus soll „der Eckstein“ sein, in diesem Bild bleibend.

Auch der Religionsunterricht gehört zu ihren Aufgaben

Ein Zweites ist die Idee vom „wandernden Gottesvolk“. Der Pfarrerin ist bewusst, dass inzwischen unter 50 Prozent der bundesdeutschen Bevölkerung einer christlichen Konfession angehören. „Wir dürfen uns nicht selbst genug sein“, sagt sie. Ihr liegt es daran, zu fragen: „Wie können wir in unseren Stadtteil hinein wirken, die Gesellschaft mitgestalten?“ Es sei als Gemeinde wichtig zu wissen: Welche Bedürfnisse haben die Menschen, wo treffen sie sich? Welche Formen braucht es, die die Hochzoller ansprechen? Zu ihren Aufgaben als Pfarrerin gehört auch noch der Religionsunterricht. Sie gibt einige Stunden auf dem Maria-Ward-Gymnasium.

Lesen Sie dazu auch