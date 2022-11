Augsburg

vor 51 Min.

Neue Pläne für Augsburg: Wo könnte der Uniklinik-Neubau entstehen?

In der Bildmitte ist die Uniklinik und die Baustelle für den Medizincampus zu erkennen (rechts im Bild), im Vordergrund steht das Bezirkskrankenhaus. Ein Neubau müsste wohl auf den Feldern und im Park des Klinikums (unten rechts im Bild) entstehen.

Plus Der Freistaat zieht nun ein neues Gebäude einer Sanierung vor. Platz wäre dafür wohl nur westlich des Augsburger Klinikums in Richtung Neusäß. Was geschieht mit dem alten Hochhaus?

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Die Universitätsklinik wird in den kommenden Jahren womöglich um einige hundert Meter Richtung Neusäß wandern. Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) favorisiert nun überraschend einen Neubau statt der bisher ins Auge gefassten Generalsanierung des zwölfstöckigen Hochhauses bei laufendem Betrieb. Faktisch würde das bedeuten, dass neben dem bestehenden 40 Jahre alten Gebäude ein Neubau hochgezogen werden muss. Damit würde sichergestellt, dass der Betrieb im Bestandsgebäude quasi bis zuletzt relativ unbehelligt laufen könnte, bevor dann möglichst nahtlos umgezogen wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen