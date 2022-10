Neue Pläne für die afa: kürzer und im Verbund mit anderen Messen

Die Frühjahrsausstellung soll im Verbund mit den Immobilientagen und der E-Auto-Messe Volt stattfinden und nur noch von Freitag bis Sonntag dauern.

Die Augsburger Frühjahrsausstellung wird im Februar nach einem Jahr Corona-Pause gemeinsam mit den Immobilientagen und der E-Auto-Messe Volt stattfinden. Geplant ist eine verkürzte Veranstaltung vom 3. bis zum 5. Februar. Durch die terminliche Zusammenlegung der drei Veranstaltungen entstehe eine attraktive Plattform für das Angebot, gaben die Messemacher der Afag und die Pro-Air-Medienagentur aus Augsburg am Dienstag bekannt. "Wir freuen uns auf die neue Kooperation mit den Immobilientagen Augsburg – ein echter Mehrwert für alle Beteiligten und Besucher", so Henning und Thilo Könicke von der Afag. In Augsburg entstehe so ein neues Messeformat. Fabian Lohr von Pro Air sagte, es sei sinnvoll, die Ressourcen beim Auf- und Abbau und beim Marketing zusammenzulegen.

Am Konzept der Frühjahrsausstellung wird seit Längerem gefeilt. 2020 wurden knapp 60.000 Besucherinnen und Besucher gezählt. Der Veranstalter hat seit dem Jahr 2019 die Verbraucherschau von neun auf fünf Ausstellungstage reduziert. Zudem wurde der Termin der afa in den Winter gerückt. Im kommenden Jahr wird die afa dann nur drei Tage von Freitag bis Sonntag dauern. (skro)