Augsburg

Neue Regeln: Das Gehwegparken in Augsburg wird ausgeweitet

In der Iselerstraße in Hochzoll ist das Gehwegparken erlaubt. Weitere Viertel sollen jetzt hinzukommen.

Plus Die Stadt Augsburg will das Parken auf Gehwegen unter bestimmten Umständen ermöglichen. Die Grünen stehen mit ihrem Widerstand dagegen ziemlich alleine da.

Von Stefan Krog

Das teilweise Parken auf Gehwegen soll in ausgewählten Augsburger Vierteln legalisiert werden. Das hat der Stadtrat gegen die Stimmen der Grünen beschlossen. Der Neuregelung war eine monatelange Auseinandersetzung innerhalb der schwarz-grünen Koalition vorausgegangen. Die Kriterien sehen vor, dass unter Umständen auch deutlich unter die empfohlene Gehwegbreite von 2,50 Metern gegangen werden darf, was den Behindertenbeirat nicht begeistert. Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) sagte, es müsse um ein "pragmatisches Vorgehen" gehen, auch wenn es "keine Superlösung" sei. Fußgänger müssten sicher unterwegs sein können, gleichzeitig gebe es in älteren Vierteln ohne Tiefgaragen aber einen Stellplatz-Mangel. "Man kann den Leuten nicht von heute auf morgen sagen, dass es einem egal ist, wo sie ihr Auto hinstellen", so Weber. Die Grünen als Koalitionspartner bewerteten den Beschluss hingegen als Rückschritt für den Klimaschutz.

Das Gehwegparken ist bereits heute in einigen Straßen, wie der Dumlerstraße in Kriegshaber oder der Ganghoferstraße in Pfersee, erlaubt, wo die Fahrbahn nicht breit genug dafür ist, dass an beiden Seiten Autos parken können. Dort gibt es Schilder und eine Markierung. Doch in manchen Vierteln wird auch gewohnheitsmäßig auf Gehwegen geparkt, obwohl es dort nicht erlaubt ist. Die Diskussion übers Gehwegparken entzündete sich vor etwa einem Jahr, nachdem die städtische Verkehrsüberwachung in einigen Lechhauser Straßen reihenweise Strafzettel wegen halb auf dem Gehsteig stehender Autos verteilte. Die Verkehrsüberwachung war nach Bürgerbeschwerden wegen der halb zugeparkten Gehwege tätig geworden, die Verwarnungsaktion sorgte aber ihrerseits für einen Proteststurm bei Anwohnerinnen und Anwohnern.

