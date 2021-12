Neue Regelung in der Klinkertorstraße: Das ändert sich für Rad- und Autofahrer

Die Stadt richtet an der Klinkertorstraße eine Aufstellfläche für den Radverkehr ein. Die Maßnahme ist Teil des Vertrags zwischen Stadt Augsburg und Fahrrad-Bürgerbegehren.

Die Stadt will in der Klinkertorstraße (Kreuzung bei der Esso-Tankstelle) an der Ampel mehr Platz für Radler und Radlerinnen schaffen. Sie sollen bei Rotlicht auf einem eigenen Streifen an wartenden Autos vorbeifahren können und auf einer Aufstellfläche vor der Auto-Haltelinie auf die Grünphase warten. Bei Grünlicht kann der Radverkehr dann künftig vor den Autos auf die Kreuzung und nach rechts in die Blaue Kappe, nach links in die Volkhart-, geradeaus zur Schaezler- oder halbrechts zur Gesundbrunnenstraße fahren.

Verkehr an der Augsburger Klinkertorstraße wird neu geregelt

Die Stadt wird die Autohaltelinie um fünf Meter nach hinten verlegen und vor der Kreuzung einen etwa 30 Meter langen und 1,6 bis zwei Meter breiten Schutzstreifen abmarkieren. Für die Autos bleiben zwei Fahrstreifen. Die Kosten liegen bei 7000 Euro. Die Maßnahme ist Teil des Vertrags zwischen Stadt und den Vertretern des Fahrrad-Bürgerbegehrens vom vergangenen Sommer.

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub hatte die Stelle in der Vergangenheit als Schwachpunkt kritisiert. Für Radler und Radlerinnen sei unklar, wie sie sich bei mehreren Spuren einordnen sollen, zumal von der Kreuzung insgesamt fünf Straßen wegführen.

Lesen Sie dazu auch