Neue Schulamtsleiterin findet Augsburger Schullandschaft reizvoll

Für die neue Schulamtsleiterin Claudia Genswürger ist es eine Rückkehr: Als gebürtige Augsburgerin hat sie die Arbeit in ihrer ehemaligen Heimat angetreten, nachdem sie die vergangenen 26 Jahre im Landkreis Aichach-Friedberg tätig war. Der Posten hat die 50-Jährige aus verschiedenen Gründen gereizt.

Ihre berufliche Laufbahn absolvierte Genswürger in verschiedenen Kommunen des Nachbarlandkreises: zunächst als Lehrerin, Konrektorin, Schulleiterin und schließlich zuletzt als Schulamtsdirektorin im Schulamt Aichach-Friedberg. In dieser Zeit habe sie sich dort sehr „vernetzt“ und auch „verwurzelt“ gefühlt. Als der ehemalige Augsburger Schulamtsleiter Markus Wörle zur Regierung von Schwaben wechselte, bewarb sie sich um die Stelle, bei der sie nun Chefin von rund 1200 Lehrerinnen und Lehrern ist.

Die unterschiedlichen Organisationsstrukturen findet Genswürger spannend

Die Organisationsstrukturen sind in Augsburg ganz andere - das habe sie gereizt: Im Vergleich zum Landkreis gebe es in Augsburg viele große Schulen und der Anteil der Schüler mit Migrationshintergrund sei viel höher. In Augsburg profitieren ab dem kommenden Schuljahr zehn Grund- und Mittelschulen von dem sogenannten Startchancenprogramm. Dabei handelt es sich um ein Förderprojekt von Bund und Land, das Schulen mit einem hohen Anteil sozial benachteiligter Kinder unterstützt. „Im Landkreis Aichach-Friedberg ist im ersten Startjahr keine Schule dabei“, so die neue Schulamtsleiterin.

Nicht nur die Rahmenbedingungen sind eine willkommene Herausforderung für Genswürger: Der anstehende Rechtsanspruch für Ganztagsbetreuung und die zunehmende Digitalisierung sind Themen, die sie schon heute beschäftigen. „Ich stehe da im guten Austausch mit der Stadt. Das ist ein gutes Miteinander“, sagt sie. Unterstützung erhält sie von ihrer Stellvertreterin Claudia Kirsch und den Schulräten Florian Ostermeier, Prisca Satzger-Pucher und Rosa Wagner.

Für den nötigen Ausgleich sorgt in der Freizeit der Wahl-Königsbrunnerin der FC Augsburg. Seit vielen Jahren ist sie im Besitz einer Dauerkarte und unterstützt den Fußballverein bei Heimspielen von der Ulrich-Biesinger-Tribüne aus.