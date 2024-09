Neue Selbsthilfegruppe für Menschen mit angeborenem Herzfehler

Menschen mit einem angeborenen Herzfehler kennen die Thematik einer chronischen Erkrankung meist schon ein Leben lang und sind in ihrem Alltag mit vielen Herausforderungen konfrontiert: Leistungseinbußen, Auseinandersetzen mit beruflichen Perspektiven, regelmäßige Kontrolltermine oder Klinikaufenthalte und deren Folgeerscheinungen, Wahrnehmen eigener körperlicher Grenzen und damit verbundener Selbstfürsorge und vieles mehr. Auch die ärztliche Versorgungssituation ist oftmals ein Thema für die Betroffenen. Zum gegenseitigen Austausch findet am Donnerstag, 12. September, das Gründungstreffen der neuen Selbsthilfegruppe für Menschen mit angeborenem Herzfehler (ab 18 Jahren) statt. Die Gruppe ist an den Verband JEMAH e.V. (www.jemah.de) angebunden. Interessierte wie Betroffene aus der Stadt Augsburg, wie auch aus dem Augsburger Umland sollen mit der neuen Gruppe angesprochen werden. Eine Anmeldung zum ersten Treffen ist über bayern@jemah.de oder über die Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen unter Telefon 0821/324-2013 oder per E-Mail (shg.gesundheitsamt@augsburg.de) möglich. (ziss)