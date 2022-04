Neue Standorte, neue Kooperationen: Stadtwerke bauen das Carsharing aus

Die Stadtwerke Augsburg wollen das Angebot beim Carsharing ausbauen. Die gesunkene Nachfrage durch Corona sei inzwischen überwunden. Das ist nun geplant.

Die Stadtwerke Augsburg werden als Verkehrsunternehmen zunächst immer mit Bus und Straßenbahn in Verbindung gebracht. Wenn es um den öffentlichen Nahverkehr in Augsburg geht, spielen die Stadtwerke die Hauptrolle. Auch in einem anderen Marktsegment hat das Unternehmen Fuß gefasst. Das Carsharing, also das Angebot eines gemieteten Autos, wird seit Jahren kontinuierlich ausgebaut. Die Corona-Pandemie hat den Aufwärtstrend allerdings ausgebremst. Nun geben die Stadtwerke wieder Gas beim Auto.

Carsharing in Augsburg: Stadtwerke haben 271 Fahrzeuge

Aktuell haben die Stadtwerke exakt 271 Fahrzeuge im Angebot. Zum Jahresende sollen es bereits 300 Autos sein, die teils auch als Transporter unterwegs sind. Um die Nachfrage von Kunden abzudecken, gibt es 104 Standorte. Sie sind nach Auskunft von Jürgen Fergg, Sprecher der Stadtwerke, im Stadtgebiet Augsburg und in der Region. Fahrzeuge stehen in Neusäß, Diedorf, Gersthofen, aber auch in Schwabmünchen, Langweid, Günzburg oder Meitingen.

Gegenwärtig sind 7500 Kunden registriert, die sich immer wieder ein Fahrzeug leihen. "Unser Carsharing hat schon seit Herbst 2021 wieder das Vor-Corona-Niveau 2019", sagt Fergg. Im strengen Corona-Lockdown mit Ausgangsbeschränkungen seien die Nutzungszahlen deutlich in den Keller gegangen: "Das hat sich aber bald wieder auf ein hohes Niveau begeben und mittlerweile normalisiert." Nicht nur für den Stadtverkehr würden Fahrzeuge gemietet, erläutert Fergg: "Wir rechnen gerade auch in den kommenden Monaten, insbesondere in den Pfingst- und vor allem den Sommerferien mit sehr hoher Nachfrage für Urlaubsfahrten."

Stadtwerke Augsburg blicken beim Carsharing in die Region

Die Stadtwerke sehen jedenfalls zusätzliches Potenzial. Fergg sagt: "Wir werden das Angebot entsprechend der Nachfrage weiter ausbauen, auch in Kooperation mit Städten und Gemeinden in der Region." Carsharing könne im Umland, wo das ÖPNV-Angebot nicht so dicht sei, eine gute Alternative zum eigenen Auto oder zumindest für den Zweitwagen sein. Auch auf Klimafreundlichkeit werde gesetzt, heißt es. Die Stadtwerke werden den Anteil der Elektroautos in der Carsharing-Flotte weiter erhöhen. Die Nachfrage sei jedoch verhalten, Elektroautos stünden nach wie vor nicht sehr im Kurs. "Carsharing ist aber eine gute Möglichkeit, die E-Mobilität auszuprobieren und sich damit vertraut zu machen", meint Sprecher Fergg.

Die Stadtwerke Augsburg arbeiten mit Partnern zusammen. Diese Anbieter sitzen in 237 Städten. Fergg sagt ferner: "Wir streben zudem neue Kooperationen mit weiteren Gemeinden in der Region an." Eine Kooperation mit Langweid am Lech sei vorgesehen. Gedacht ist an zwei Standorte mit je einem Fahrzeug.

