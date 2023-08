Neue Straßenbahnen für Augsburg kommen auf dem Tieflader

Die Stadtwerke bekommen insgesamt elf neue Trambahnen des Herstellers Stadler. Die erste soll zum Jahreswechsel in den Linienbetrieb gehen. Was Fahrgäste erwartet.

Die Stadtwerke haben in der Nacht auf Donnerstag die erste von elf bestellten neuen Straßenbahnen des Herstellers Stadler bekommen. Der Zug rollte gegen drei Uhr morgens im Straßenbahnbetriebshof auf dem Tieflader an. Um den Transport zu erleichtern, war die Straßenbahn, die in Spanien hergestellt wurde, in mehrere Teile zerlegt worden.

Sie wird in den kommenden Tagen zusammengebaut und für den Einsatz im Augsburger Netz ausgerüstet. Die Straßenbahn vom Typ "Tramlink" soll in einem ersten Schritt auf dem Betriebshof ein paar Runden drehen, im Herbst wird sie dann auf Testfahrt im Augsburger Netz gehen. Dabei werden alle Linienäste abgefahren. Mit Gewichten werden verschiedene Beladungszustände simuliert, um das Verhalten der Straßenbahn in Kurven und beim Bremsen zu testen. Als Nagelprobe gilt der Perlachberg mit seinem relativ starken Gefälle.

Laut Stadtwerken werden alle Fahrer Schulungsfahrten machen. In den Linienbetrieb soll die erste Straßenbahn zum Jahreswechsel gehen. Nach und nach werden dann im Lauf des kommenden Jahres weitere Straßenbahnen folgen. Ursprünglich hätten die Straßenbahnen deutlich früher kommen sollen, die Corona-Pandemie und das Russland-Embargo sorgten aber für Verzögerungen.

Stadtwerke: Alte Straßenbahnen gehen in Augsburg außer Betrieb

Die neuen Trams haben einige technische Neuerungen: Sie verfügen über eine CO₂-gesteuerte Klimaanlage, die errechnet, wie viele Fahrgäste sich gerade in der Tram befinden. Die Innenbeleuchtung soll je nach Außentemperatur die Farbe wechseln - im Sommer ein kühleres Blau, im Winter ein wärmeres Rot. Das soll das Wohlbefinden der Fahrgäste steigern. An den Türen gibt es farbige LED-Leisten. Die Trams werden erstmals in der neuen Stadtwerke-Grundfarbe Silber lackiert sein (wie schon die neuen Busse) und an der Dachkante einen Streifen in den Stadtfarben tragen. Eine Umlackierung der bisherigen Straßenbahnen ist nicht geplant.

Im Gegenzug für die neuen Straßenbahnen werden die Stadtwerke die in die Jahre gekommenen und relativ kleinen GT6-Straßenbahnen (aktuell vor allem auf der Linie 6 im Einsatz) außer Betrieb nehmen, in denen es zu Stoßzeiten recht eng zugeht. Die neuen Tramlink-Züge fassen mit rund 230 Fahrgästen in etwa so viele wie die Groß-Straßenbahnen Combino und Cityflex. Weiterer Punkt für den Austausch ist, dass die Technik der GT6-Trams nicht für den Einsatz im Bahnhofstunnel (Inbetriebnahme für Trams im Jahr 2024) nachrüstbar ist. Die Fußgängerebene des Bahnhofstunnels soll in gut zweieinhalb Monaten in Betrieb gehen. Ein offizieller Einweihungstermin ist für Oktober im Gespräch.

Der 2019 geschlossene Kaufvertrag für die Stadler-Trams beinhaltet auch Optionen für den Kauf 16 weiterer Straßenbahnen. Wie man damit umgehe, hänge auch davon ab, wie der Planungsfortschritt bei der Linie 5 aussieht, so die Stadtwerke. Bau und Inbetriebnahme des Abschnitts zur Uniklinik sind noch in weiter Ferne. Allein das Genehmigungsverfahren für den ersten Abschnitt ab dem West-Ausgang des Bahnhofstunnels ans bestehende Gleisnetz der Linie 6 läuft inzwischen seit zweieinhalb Jahren.