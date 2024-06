Neue Tramgleise: Ulmer Straße ist vier Monate gesperrt

In Oberhausen müssen sich Anwohner und Verkehrsteilnehmer auf weitreichende Beeinträchtigungen einstellen. Die Stadtwerke Augsburg informieren über die Pläne.

Noch dauert es einen Monat bis zum Startschuss der Bauarbeiten: In Teilen von Oberhausen geht aber längst die Angst um, dass ihr Stadtteil über Monate abgehängt wird. Grund ist eine Großbaustelle in der Ulmer Straße. Im Herzen von Oberhausen gibt es für Autofahrer kein Durchkommen. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis Mitte November, gestartet wird Mitte Juli. Vor allem Geschäftsleute in der Ulmer Straße sorgen sich um ihre Umsätze. Wegen der Sperrung fällt in diesem Jahr der beliebte Marktsonntag in Oberhausen aus. Die Stadtwerke Augsburg haben am Freitag über die Sperrungen näher informiert. Sie erläutern, wie der Ersatzverkehr im Nahverkehr geregelt wird. Fünf Millionen Euro werden investiert.

Die Gleise in der Ulmer Straße werden nach 44 Jahren ausgetauscht

Nach 44 Jahren im Dauereinsatz müsse die Trasse der Straßenbahngleise in der Ulmer Straße komplett erneuert werden, sagt Klaus Rhee, Abteilungsleiter Gleisbau bei den Stadtwerken. Die Stadtwerke hätten daher ein alternatives Parkkonzept für Anwohner entwickelt. In der Maschenbauerstraße werden etwa 70 zusätzliche Parkplätze eingerichtet und in der Schwimmschulstraße stehen weitere 20 Parkplätze zur Verfügung. Die Lage der Ersatzparkplätze sei so gewählt, dass Anwohner die Wohngebiete gut erreichen können. Für Kunden der Geschäfte in der Ulmer Straße stehen Kurzzeitparkplätze zur Verfügung.

In Seitenstraßen der Ulmer Straße gilt werktags von 9 Uhr bis 18 Uhr Kurzzeitparken für die Dauer des Einkaufs oder zum kurzen Be- und Entladen für den Lieferverkehr oder für Anwohner. Außerhalb dieser Zeiten können die Parkplätze wie gewohnt von Anwohnern genutzt werden. „Das Parkkonzept ist ein wichtiger Schritt, um die Mobilität und Lebensqualität in der Ulmer Straße aufrechtzuerhalten“, sagt Klaus Rhee. Der Leiter Gleisbau bei den Stadtwerken erläutert: „Mit den Kurzzeitparkplätzen können Kunden der Geschäfte in der Ulmer Straße weiterhin wie gewohnt einkaufen und die Ersatzparkflächen bieten Anwohnern eine Alternative in unmittelbarer Nähe zum Wohngebiet.“

Die Sperrung der Ulmer Straße beginnt ab der Wertachbrücke in Oberhausen Foto: Michael Hörmann

Gearbeitet wird in vier Bauabschnitten ab Mitte Juli. Wenn einzelne Arbeiten beendet sind, kann dieses Teilstück zumindest für Anwohner wieder besser angefahren werden. Während der Bauzeit stehen in der Ulmer Straße beide Gehwege zur Verfügung. Es gibt eine Rettungsgasse. Sie ist für Feuerwehr und Polizei vorgehalten. Möglich ist, dass bei größeren Lieferungen die Geschäfte kurz angefahren werden dürfen. "Es ist aber nicht vorgesehen, dass ein Autofahrer seine Medikamente in der Apotheke holt", sagt Andreas Kern, Bereichsleiter Infrastruktur bei den Stadtwerken. Geschäfte könnten zudem über Seitenstraßen angefahren werden, wenn Ware geliefert wird.

Die Hettenbachbrücke in Oberhausen wird ebenfalls saniert

Für die Erneuerung der Tramgleise muss die Ulmer Straße zwischen Wertachbrücke und Helmut-Haller-Platz/Bahnhof Oberhausen gesperrt werden. Die notwendige Sperrung wird gleich für weitere Sanierungen und Erneuerungen genutzt. So wird ein Kanal und der Überbau der Hettenbachbrücke saniert, Strom-, Gas- und Wasserleitungen ausgetauscht. Es werden zudem Glasfaserleitungen und Leerrohre für mögliche spätere Fernwärmeleitungen verlegt. Nachdem diese Arbeiten nicht alle parallel stattfinden könnten, sondern nach und nach, sei eine Sperrung der Ulmer Straße von vier Monaten notwendig, sagen die Stadtwerke.

Lesen Sie dazu auch

Verkehrsführung. Autofahrer werden von Mitte Juli bis Mitte November über Neuhäuserstraße, Zollernstraße, Kaltenhoferstraße und Donauwörther Straße umgeleitet. Die Stadtwerke hoffen, dass es dabei nicht zu Endlosstaus kommt. Auch die Ersatzbusse fahren diese Strecke.

Tramverkehr. Die Straßenbahnlinie fährt bis zur Haltestelle Bärenwirt. Bis zur Endstation Universitätsklinikum fährt der Ersatzbus. Die Linie 35 fährt am Bahnhof bis voraussichtlich Ende August die Ersatzhaltestellen am Fahrbahnrand an.