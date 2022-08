Das eigene Auto soll in neuen Wohngebieten schneller überflüssig werden

Plus Stadt und Investorin haben fürs Obi-Quartier in Augsburg ein Mobilitätskonzept entworfen. Das Auto kommt weiter vor, Rad und Sharing-Angebote sind auf dem Vormarsch.

Die geplante Wohnanlage auf dem Areal des ehemaligen Obi-Marktes neben dem Fabrikschloss wird wohl eines der ersten Wohnbauprojekte sein, bei dem Stadt und Investor auf ein neues Mobilitätskonzept setzen. Neben insgesamt 520 Autostellplätzen für die rund 400 Wohnungen und das geplante Gewerbe wie Büros und Cafés sollen neun Carsharing-Plätze sowie rund 1150 Fahrradstellplätze und 204 Lastenrad-Plätze eingeplant werden. Auch ein Lastenrad-Sharing-Angebot ist geplant.