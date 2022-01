700 Wohnungen: Auf dem Augsburger Zeuna-Stärker-Areal wird noch geplant

Plus Die Vorbereitungen für die Bebauung mit gut 700 Wohnungen laufen seit Jahren und sind noch nicht zu Ende. So sieht der aktuelle Zeitplan aus.

Die seit drei Jahren dauernden Planungen für die Bebauung des Zeuna-Stärker-Areals in Oberhausen werden auch dieses Jahr in Anspruch nehmen. Somit wird es noch etwas dauern, bis Bagger auffahren, um die bis zu 700 Wohnungen zu errichten. Baureferent Gerd Merkle ( CSU) sagte jetzt im Bauausschuss des Stadtrats, dass man dieses Jahr auf den nächsten Zwischenschritt, einen Billigungsbeschuss für den Bebauungsplan, hoffe. Erfahrungsgemäß könnte das auf Baurecht im Jahr 2023 hinauslaufen.