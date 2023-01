Augsburg

vor 1 Min.

Neue Wohnungen: In Lechhausen entstehen nahe dem Flößerpark zwei Gebäude

So soll das Gebäude in der Waterloostraße nach der Fertigstellung aussehen.

Plus Das einstige Arbeiterviertel Lechhausen wandelt sich seit Jahren. In dem Augsburger Stadtteil sollen zwei schicke Wohnungskomplexe gebaut werden.

Von Ina Marks Artikel anhören Shape

Die Lage der beiden neuen Wohnanlagen klingt verlockend, nach Idyll und viel Grün. "Leben am Flößerpark" - so beschreibt der Bauträger die knapp 50 Eigentumswohnungen, die in den kommenden Monaten in Lechhausen entstehen. Lechhausen ist einer der Augsburger Stadtteile, der sich zuletzt an einigen Stellen markant verändert hat und der sich neu entwickelt. Der Wandel weckt nicht nur das Interesse von Investoren. Auch bei Wohnungs- und Immobiliensuchenden wird Lechhausen offenbar zunehmend gefragter.

