Neuer Beruf mit über 50: Vier Menschen aus der Region – und ihre Geschichten

Von Andrea Wenzel - vor 31 Min.

Ist es schwer, mit über 50 einen neuen Job zu finden? Diese vier Menschen aus der Region Augsburg haben es geschafft – teils, weil es keine andere Lösung gab.

Das Alter ist für viele Arbeitnehmer irgendwann ein Problem: Wer sich mit 50 Jahren noch einmal neu orientieren möchte, tut sich meist schwer – viele Arbeitgeber stellen bevorzugt jüngere Menschen ein, weshalb mancher Arbeitnehmer einen Wechsel besonders genau abwägt. Doch manchmal muss man sich einen neuen Job suchen – unfreiwillig. Bei Sabine Lutz war es der Verkauf ihres Arbeitgebers an einen Investor, der sie mental in ein Loch fallen ließ. Sie konnte unter den neuen Bedingungen nicht mehr weiterarbeiten. Auch für Georg Frick, Georg Hofmann und Christine Sommer kam der Augenblick, der eine berufliche Neuorientierung nötig machte – aus unterschiedlichen Gründen. Was sie alle eint: Sie waren zum Zeitpunkt der Entscheidung über 50. Dennoch haben sie den Schritt gewagt und erzählen, wie es ihnen heute damit geht.

Georg Frick Foto: Silvio Wyszengrad

Georg Frick: Als der IT-Experte bei Fujitsu in Augsburg seinen Job verliert, gründet er eine Gartenbaufirma

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .