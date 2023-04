Augsburg

Neuer Carsharing-Anbieter startet in Augsburg – ohne feste Standorte

Der Carsharing-Anbieter Miles wird ab Ende April in Augsburg mit rund 100 Fahrzeugen an den Start gehen.

Plus Das Carsharing-Unternehmen Miles will 100 Autos in Augsburg unterbringen. Die Autos sind keinen festen Standorten zugeordnet und nutzen eine neue Parkregelung der Stadt.

Von Stefan Krog

Das Berliner Carsharing-Unternehmen Miles wird ab Ende April in Augsburg mit einem Angebot von 100 Autos starten. Anders als die Stadtwerke, die um die 300 großteils stationsgebundene Autos zur Nutzung anbieten, setzt Miles komplett auf ein sogenanntes Free-Floating-Modell in einem erweiterten Innenstadtbereich. Das bedeutet, dass die Autos nach der Nutzung an beliebiger Stelle am Straßenrand abgestellt werden können und dort vom nächsten Nutzer via App gefunden werden. Feste Ausleihstationen gibt es nicht. Bei der Entscheidung für Augsburg hätten die "politischen Rahmenbedingungen und die Offenheit der Stadt" eine Rolle gespielt, so Oliver Mackprang, Geschäftsführer von Miles.

Carsharing-Autos parken gratis in der Augsburger Innenstadt

Die Stadt hatte wie berichtet Anfang 2023 das Parken für Carsharing-Autos auf gebührenpflichtigen öffentlichen Stellplätzen am Straßenrand gratis gemacht. Auf diese Weise wollte die Stadt die Carsharing-Nutzung attraktiver machen. Damit wurden faktisch die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass Free-Floating-Flotten nach Augsburg kommen. Das Gebiet, in dem die Miles-Autos abgestellt werden können, erstreckt sich zwischen dem Lech im Osten und B17 bzw. Wertach im Westen. Eine Vergrößerung des Gebiets sei denkbar, so Miles. Auch die demografischen Kennzahlen hätten für Augsburg als zehntem deutschen Standort gesprochen.

