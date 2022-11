Augsburg

06:30 Uhr

Neuer Chef der St.-Gregor-Jugendhilfe: "Mehr Unsicherheit und Armut"

Vincent Richardt ist der neue Leiter der St.-Gregor-Jugendhilfe in Augsburg.

Plus Die St.-Gregor-Jugendhilfe unterstützt Familien in der Region Augsburg in schwierigen Lebenslagen. Der neue Leiter Vincent Richardt sagt, man steht vor großen Herausforderungen.

Von Andrea Baumann Artikel anhören Shape

Als Vater dreier Kinder zwischen vier und 19 Jahren weiß Vincent Richardt nur zu gut, dass Erziehung alles andere als ein Kinderspiel ist. "Man stellt große Ansprüche, doch die Realität setzt dem Ganzen oft Grenzen." Auch beruflich hat der 53-Jährige mit dem Thema Erziehung in allen Facetten zu tun. Als neuer Geschäftsführer der St.-Gregor-Jugendhilfe unterstützt er zusammen mit rund 500 Beschäftigten junge Menschen und ihre Familien in schwierigen Lebenslagen. Er folgt auf Otto Bachmeier, der vor Kurzem zur Augsburger Caritas gewechselt ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen