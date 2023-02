Neuer Chefarzt: Frauenklinik am Augsburger Josefinum stellt sich neu auf

Die Frauenklinik an der KJF Klinik Josefinum bekommt eine Doppelspitze. Philip Hepp, kein Unbekannter in der Augsburger Medizin-Landschaft, wird neuer Chefarzt.

Philip Hepp wird neuer Chefarzt der Frauenklinik in der KJF Klinik Josefinum. Gemeinsam mit Roman Steierl, langjähriger Chefarzt der Frauenklinik, bildet er ab 1. April 2023 eine Doppelspitze. In diesem Team leitet Hepp künftig die Gynäkologie, während Steierl weiterhin die Geburtshilfe sowie das Brustzentrum verantwortet. Als bisheriger Leitender Oberarzt der Frauenklinik am Universitätsklinikum Augsburg (UKA) ist Hepp kein Unbekannter in der Augsburger "Medizin-Landschaft". Zuvor war Hepp, 41 Jahre alt und Vater von zwei Kindern, an den Universitätsfrauenkliniken Wuppertal, Düsseldorf und München tätig.

"Die hochmoderne KJF Klinik bietet mit ihrem umfassenden Leistungsangebot beste Rahmenbedingungen, das Fachgebiet Gynäkologie gemeinsam mit dem Team weiterzuentwickeln und zum Wohle unserer Patientinnen auszubauen", erklärte Hepp zu seiner neuen Aufgabe. Sebastian Stief, Geschäftsführer der KJF Klinik Josefinum und Vorstand Medizin der KJF Augsburg, ergänzte, Hepp bringe alle Voraussetzungen mit, "den erfolgreichen Weg unserer Gynäkologie fortzuführen, die Weiterentwicklung voranzutreiben und neue Akzente zu setzen". (AZ)