Neuer Eberhofer-Krimi soll den Augsburger Kinos Rekorde bescheren

Die Betreiber sind mit dem Kino-Sommer bislang sehr zufrieden. Mit dem Film "Guglhupfgeschwader" sollen jetzt die Massen in die Kinos gelockt werden.

In Niederkaltenkirchen könnte alles so schön sein: Polizist Franz Eberhofer will eigentlich sein Dienstjubiläum feiern - sogar der Kreisverkehr soll nach ihm benannt werden. Doch zum Feiern bleibt keine Zeit. Mafiöse Geldeintreiber machen dem Besitzer des Lottokiosks das Leben schwer und Eberhofer muss gewohnt gekonnt eingreifen. Auch diese Verfilmung der Heimatkrimi-Reihe von Rita Falk verspricht wieder ein großer Spaß für das Publikum zu werden und ein Kassenschlager obendrein. Zwei Augsburger Kinobetreiber wollen damit auf Rekordkurs gehen. Die Hauptdarsteller kommen nach Augsburg - und ein "Eberhofer-Weltrekord" ist geplant.

Eberhofer-Film wird 24 Stunden am Stück gezeigt

Der neue Eberhofer-Krimi "Guglhupfgeschwader" startet am 4. August in den Kinos. Für Michael Hehl, der gemeinsam mit Daniela Bergauer das Augsburger Liliom-Kino und derzeit auch das Open-Air-Kino in Gersthofen betreibt, ist die Kriminalkomödie "der meist erwartete" Film des Sommers. Die Fangemeinde sei über die Jahre stark angewachsen. Für die Fans hat er eine besondere Veranstaltung im Angebot. Ab dem Kinostart ist der Film ohnehin mehrmals am Tag zu sehen. Von Samstag, 6. August, 16 Uhr bis Sonntag, 7. August, 16 Uhr wird der bayerische Blockbuster aber gleich 24 Stunden am Stück gezeigt. Damit möchte er den "Eberhofer-Weltrekord 2022" aufstellen.

Dafür erhalte auch jeder Zuschauer einen Eberhofer-Weltrekord-Button mit der Aufschrift "Ich war dabei" - zusätzlich wird in jeder Vorstellung ein Filmplakat verlost. "Die Nachtmenschen könnten eine Vorstellung wählen bevor sie in den Club gehen oder wenn sie gerade rausgegangen sind", so Hehl. Mit dem Kinosommer ist er bislang sehr zufrieden. Es gebe deutlich stärkere Besucherzahlen als im vergangenen Jahr. Das liege vor allem an Filmen, wie Top Gun, Monsieur Claude und sein großes Fest, die Minions und bald auch Guglhupfgeschwader - sie sorgen für Warteschlangen an den Kinokassen. Bereits ab Samstag, 30. Juli ist der neue Eberhofer-Krimi beim Gersthofer Kinosommer zu sehen.

Das Eberhofer-Filmteam ist am 30. Juli zu Gast im Lechflimmern

Noch früher, ab Donnerstag, 28. Juli, ist Guglhupfgeschwader beim Lechflimmern im Familienbad zu sehen - am Samstag, 30. Juli, ist dort auch das Filmteam mit Autorin Rita Falk und den Darstellern Lisa Maria Potthoff, Sebastian Bezzel und Simon Schwarz zu Gast. Kinobetreiber Franz Fischer hat mit den Eberhofer-Filmen schon in den vergangenen Jahren in seinem Open-Air-Kino im Familienbad am Plärrer und den Vorstellungen im Thalia-Kino deutschlandweit für Besucherrekorde gesorgt. "Mit rund 30.000 Zuschauern haben wir im Vergleich der Kinos immer einen Spitzenplatz belegt." Diesmal will Fischer mithilfe der Augsburger Kinobesucher noch eins draufsetzen. 50.000 Besucherinnen und Besucher will er diesen Sommer mit der Kriminalkomödie ins Lechflimmern und ins Kinodreieck locken und damit einen weiteren rekordverdächtigen Platz unter den Kinos in Deutschland belegen. Dafür finden Verlosungsaktionen statt.

Fischer ist mit dem Kinosommer bislang ebenfalls sehr zufrieden. "Der vergangene Juli war so verregnet, dass wir damals gerade fünfmal spielen konnten." Die Filme erhielten allesamt guten Zuspruch. Der Vorverkauf für Guglhupfgeschwader laufe sehr gut.