Neuer Hörweg führt zu Kreuzen im Nordwesten Augsburgs

Die 15 Stationen führen in den Bärenkeller, nach Oberhausen und Neusäß und laden zum Innehalten ein. Wie das Hörerlebnis gelingt.

Wegkreuze finden sich häufig in katholisch geprägten Gegenden in Dörfern oder auf dem freien Feld. Sie laden zum Verweilen oder zu einem stillen Gebet ein. Die einen erinnern an Menschen, die durch einen Unfall, ein Unwetter oder ein Verbrechen zu Tode gekommen sind. Mit anderen Kreuzen wollen die Stifterinnen und Stifter für eine gute Ernte bitten oder Dank sagen, etwa weil sie selbst oder ein naher Angehöriger von einer schweren Krankheit geheilt ist. Augsburg bietet für eine Großstadt erstaunlich viele solcher Gedenkorte, zum Beispiel im ländlich geprägten Bärenkeller. Die dortige Aktionsgemeinschaft hat die Wegkreuze im Stadtteil und im benachbarten Neusäß deshalb vor Jahren zu einem Rundweg zusammengefasst und für Ausflügler eine informative Broschüre verfasst.

15 Kreuzweg-Stationen zum Innehalten

Jetzt gibt es eine Neuauflage mit neuen Akteuren, einem zusätzlichen Stadtteil und einem besonderen Format. Die katholischen und evangelischen Pfarreien in Oberhausen und Bärenkeller haben nicht nur 15 Stationen zu einem erweiterten Rundweg zusammengefügt und in einem Flyer präsentiert. Wer ein Smartphone hat und sich die kostenlose App "Actionbound" herunterlädt, kann die Tour auch als "Hörweg" erleben und sich von den gesprochenen Texten inspirieren lassen.

Der neugestaltete Kreuzweg bietet auch einige Stationen in Oberhausen, etwa das Kreuz an der Ecke Mendelsohn-/Kapellenstraße in der Nähe des Josefinums. Foto: Bernd Hohlen

Der Umgang ist einfach: An jeder Station ist ein QR-Code zum Scannen zu finden. Wenn alles klappt, ertönt kurz darauf eine Stimme. Sprecherin oder Sprecher ist die Person, die den Text zum jeweiligen Wegkreuz verfasst hat und den Zuhörenden geistliche Impulse geben will. Von Mechtild Enzinger etwa stammt die Passage am Primizkreuz vor St. Konrad im Zentrum des Stadtteils. Sie lädt dazu ein, die Gegend wahrzunehmen und sich schließlich der modernen Interpretation des Kreuzes an der Kirche zuzuwenden.

Kreuz-Hörweg führt durch den Bärenkeller, Oberhausen und Neusäß

Die Pastoralreferentin freut sich, dass es jetzt einen "zeitgemäß" gestalteten Kreuzweg gibt, finanziell gefördert aus dem Innovationsfonds der Diözese. Die im Flyer vorgeschlagene Tour beginnt an der Ecke Kobelweg/Oberer Schleisweg und führt über Bärenkeller-Süd nach Neusäß in den Norden des Bärenkellers und weiter nach Oberhausen, wo unter anderem das Kreuz im evangelischen Gemeindezentrum St. Johannes aufgesucht werden kann. Schlusspunkt ist das Zentrum des Bärenkellers mit dem Kreuz, das an die Primiz von Christoph Lentz im Jahr 2011 erinnert.

Das jüngste Wegkreuz ist vor der Kirche St. Konrad im Bärenkeller zu finden. Es erinnert an die Primiz des Pallottiners Christoph Lentz vor elf Jahren. Foto: Bernd Hohlen

Laut Enzinger kann die mehr als zehn Kilometer lange Tour mit dem Fahrrad gut auf einmal bewältigt werden. Wer mit dem Auto unterwegs ist, hat nicht immer vor der jeweiligen Station eine Parkgelegenheit. Öffentliche Verkehrsmittel führen ebenfalls nicht immer direkt ans Ziel. Enzinger empfiehlt, sich den Kreuzweg in mehrere Abschnitte - etwa nach Stadtteilen oder Quartieren - aufzuteilen oder auch nur vor einem Kreuz innezuhalten und den Text aufzunehmen.

An jeder Station des Hörwegs gelangt man über den QR-Code zu den Textbeiträgen, sofern sich die App Actionbound auf dem Mobiltelefon befindet. Foto: Bernd Hohlen

Info: Offiziell eingeweiht wird der neue Feldkreuz-Hörweg am Sonntag, 18. September, um 18.30 Uhr im Rahmen eines ökumenischen Gottesdienstes am Kreuz auf dem Berg des Güterverkehrszentrums (Station 9). Ab diesem Zeitpunkt sollen auch die Flyer mit allen Stationen sowie das dazugehörige Textheft (identisch mit den Hörtexten) in den beteiligten Kirchen aufliegen. Diese Infos sind auch auf den Webseiten der Pfarreien online abrufbar, etwa unter pg-augsburg-oberhausen-bärenkeller.de.